Željezničar u svojim rukama drži sudbinu Sarajeva

Nemam ništa protiv da i drugi eventualno profitiraju od našeg uspjeha, ali o tome u suštini ne razmišljam, kazao je Admir Adžem, šef stručnog štaba Željezničara, uoči jedne od najuzbudljivijih završnica sezona u novijoj istoriji bh. fudbala.

"Plavi" su trenutno u najboljoj situaciji i po nekoliko paramatera osim vlasite u svojim rukama indirektno drže i sudbinu Sarajeva, ali i Širokog Brijega. Sedam kola prije kraja prvenstva prvi su na tabeli Lige za prvaka BH Telecom Premijer lige BiH sa četiri boda prednosti u odnosu na Zrinjski. Ukoliko bi do kraja sezone ostalo postojeće stanje, u Evropu bi pored vodećeg tandema išao i Široki Brijeg, dok bi četvrtoplasirano Sarajevo ostalo "kratkih rukava".

Upravo zbog takvog trenutnog stanja već naredno kolo biće dodatno zanimljivo jer sve ekipe osim za sebe na indirektan način igraju i za neke rivale. Naime, u 4. kolu Željezničar dočekuje Široki Brijeg, a Zrinjski ekipu Sarajeva. Naravno, za konačan rasplet još uvijek je rano bez obzira na ishod narednog kola, ali ne treba zanemariti ni završnicu Kupa BiH. Žrijeb parova polufinala spojio je Krupu i Zvijezdu 09, te Slobodu i Željezničar. Oči četiri vodeća tima uprte su i u najmasovnije takmičenje, jer ukoliko bi ekipa sa "Grbavice" osvojila taj trofej, otvorilo bi se dodatno mjesto za Evropu kroz BHT Premijer ligi BiH.

"Znam da se sada mnogi bave računicama. Nemam ništa protiv da neko eventualno profitira od našeg uspjeha, trofeja, neke pobjede, ali me u suštini drugi ne zanimaju. Igramo samo za sebe, isključivo za svoje ciljeve i ne obaziremo se na to šta bi nekome mogao donijeti naš neki plasman konačan ili trenutni. Škakljivo je razmišljati o tome da mi možemo pomoći Sarajevu, Širokom Brijegu ili Zrinjskom. Ako mogu, neka profitiraju, ali mi ćemo igarti samo za sebe i želimo osvojiti i titulu i pehar u Kupu. Uvjeren sam da imamo snage, kvaliteta i znanja za to, a ostaje da se vidi jesam li u pravu", poručio je Adžem.

Pobijede li Široki Brijeg na "Grbavici" sutra dodatno će se primaći tituli prvaka, ali i otvoriti prostor za pomak Sarajevu, sa kojim igraju gradski derbi u 5. kolu.

"Svaka utakmica do kraja biće derbi. Mogu pričati samo o onim našim i to o prvoj narednoj. Idemo korak po korak. Nakon pobjede nad Radnikom u prošlom kolu pobjegli smo Zrinjskom, ne velika, ali značajna četiri boda. Psihološki smo se oporavili, dobili na samopouzdanju i sada bi bilo lijepo to krunisati dobrim rezultatom protiv Širokog. U svakom slučaju, jako je dobro da mi sami odlučujemo o svojoj sudbini, a ostali neka se snalaze. To je njihova briga", izjavio je Adžem.

U slučaju da na kraju dvije ekipe imaju izjednačen broj bodova gledaće se međusobni skor. Titula šampiona prošle sezone donijela je od generalnog sponzora i novčanu nagradu, tada Zrinjskom, od 100.000 KM. Drugoplasiranom je pripalo 75.000, odnosno trećem 50.000 KM. Sličan nagradni fond predviđen je i ove sezone, a dodatni prihodi svakako će biti i od takmičenja u svakom od pretkola Lige prvaka ili Lige Evrope.

Adžem statistički najbolji

Adžem je u subotu protiv Radnika upisao 50. jubilarni nastup na trenerskoj klupi Željezničara. Bila je to njegova 32 pobjeda, uz deset remija i osam poraza, te je statistički najbolji trener u novojoj istoriji kluba sa postotkom od 70,66.