Zeljković: Borac je titulu osvojio na pošten način

Gostujući u emisiji Sport na RTRS-u, predsjednik Fudbalskog saveza BiH Vico Zeljković izjavio je da je banjalučki Borac na pošten način došao do naslova.

"Čestitam FK Borac na tituli, kao i svim navijačima i simpatizerima. Osjećanja su pomiješana. Borac je nešto gdje je sve krenulo, ja sam čovjek ovog grada, ovdje sam rođen i tu živim. S te strane, to je sve vrlo jasno i nemam šta tu kriti. Obavljam s druge strane i poziciju predsjednika FS BiH i mora se raditi profesionalno. Bilo je svakakvih pisanja u Federaciji BiH, ali to su samo spinovanja jer je Borac titulu osvojio na pošten način", rekao je Zeljković za "RTRS", dodavši da je banjalučki tim napravio praktično nemoguće.

"Borac se poslije zimske pauze dobro spremio i napravio je nemoguće jer su svi vidjeli Sarajevo kao prvaka", smatra Zeljković.

Prokomentirao je i istupanje Olimpika iz Premijer lige.

"Odluka Olimpika nije dobra, prije svega za njih. Pravilnici su jasni, Olimpik ide u niži rang, a ove preostale utakmice će biti registrovane 3:0. Žao mi je što su tako odlučili. Bilo je spornih momenata kojim su bili nezadovoljni, ali bilo je i onih kad su oni neke stvari dobijali nezasluženo. Teško je voditi klub i biti realan, uvijek je to mač s dvije oštrice. Nekad vam sudija pomogne, nekad ošteti, ali bitno je to da spada pod greške i da nije normalno. Dešava se to svugdje i u Evropi, na evropskim utakmicama, a mi jednostavno moramo biti svjesni gdje živimo. Ovdje se sve gleda na jedan drugi način i koristi se svaka prilika da se napravi neka pogrešna priča. Ne želim da se borim s tim, svako ima pravo misliti šta hoće. Bitno je da se radi ispravno i da je sve onako kako treba da bude – regularno", zaključio je Zeljković.