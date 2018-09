Zeljković: FK Borac počinje novu epohu

Disciplinska komisija Fudbalskog saveza RS odlučila je u korist Bojana Puzigaće, Borisa Raspudića, Asmira Avdukića i Dragana Đorđića, kojima će FK Borac morati da plati 80.000 KM. Vico Zeljković, predsjednik kluba, ističe da će klub nakon što isplati ova dugovanja početi novu epohu.

U slučaju da ne izmire dugovanja, Banjalučanima prijeti neodigravanje mečeva u Prvoj ligi RS, ali to neće biti slučaj tvrdi predsjednik Borca.

"Nije ništa sporno, mi njima dugujemo i svjesni smo toga. Kada dođe konačna odluka Saveza u klub, imaćemo rok od 30 do 45 dana, u zavisnosti kako za kojeg igrača, da to izmirimo i spremni smo za to i to će biti riješeno. Nema nikakvih problema i nema potrebe praviti tenziju tamo gdje je nema. Borac će igrati Prvu ligu RS, a nadam se, već sljedeće sezone i Premijer ligu BiH", rekao je Zeljković za Mondo.

On je zatim naglasio da je Borac u prethodnom periodu čistio dugove prema bivšim igračima i kada ovo isplati, neće više biti takve vrste dugovanja.

"Ono što je dobra stvar u svemu ovome jeste da su to posljednje tužbe bivših igrača, jer smo u protekla tri mjeseca to rješavali, a to ćemo sve iznijeti u Skupštini kluba kada bude tri mjeseca rada ove uprave. Mogu reći da započinjemo novu epohu", kazao je on, koji je na čelo Borca došao 19. juna.

Borac u sljedećem kolu Prve lige Republike Srpske igra u subotu kao gost kod Mladosti iz Mrkonjić Grada.

(Mondo)