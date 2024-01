Zeljković: Greška je što Petevu nije produžen mandat

Predsjednik Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, Vico Zeljković rekao je za Arena Sport da selektoru Savu Miloševiću treba dati da vodi najmanje dva ciklusa.

Zeljković je naveo da je greška što Ivajlu Petevu nije produžen mandat.

''Vrlo je jasno, kada sumiramo šta se dešavalo u prethodnom periodu, da treba napraviti jednu priču i stati iza selektora te mu dati jedan mandat da vodi najmanje dva ciklusa. To je nešto što nas očekuje poslije baraža, bez obzira na plasman ili neplasman, moramo sjesti i vidjeti kako ćemo dalje. Imali smo situaciju sa Petevom, koji je došao na mjesto selektora i tada smo imali proteste i medijsku hajku na to imenovanje, da bi na kraju, kroz uspjeh koji smo postigli sa njime, sada mogli da živimo'', kazao je Zeljković, prenosi ''MeridianSport''.

Pa je dodao:

''Poslije se vodila opravdana sportska polemika – druge neću komentarisati – da li je on trebao ostati jer mu je ugovor istekao. Sada je lako biti general poslije bitke. Činjenica je da je napravljena greška što mu mandat nije produžen. Međutim, u tom trenutku je donesena takva odluka, jer je za vrijeme njegovog mandata bilo dosta pritiska, kako medijskog, tako i drugog''.

Nastavio je u sličnom tonu.

''Sve to nas je bilo iscrpilo. Smatrali smo da sa novom energijom i selektorom trebamo krenuti u ciklus Evropskog prvenstva. Poslije smo imenovali Faruka Hadžibegića, koji je bio kratko tu. Imamo neuspjeh sa imenovanjima Hadžibegića i Kodre''.

Onda je pričao da li nakon neuspjeha treba preuzeti krivicu na sebe.

''Sigurno da trebamo, jer su oni kratko bili i malo utakmica su vodili, ali jedini cilj tih promjena je bio pokušaj trzanja, da ostanemo u borbi za to drugo mjesto, jer smo znali da imamo baraž u martu, pa smo pokušali raditi sve ne bi li izborili to drugo mjesto. Tako je došlo do te smjene. Što se tiče Kodre, jako je fudbalski čudno kada se promijeni trener poslije dvije utakmice. No, kada smo njega postavljali, isključivo smo željeli instant momenat. Tada smo još imali šanse za drugo mjesto. Kada smo vidjeli da nismo sa tim dobili, mi smo uradili tu promjenu'', rekao je Zeljković.

Zatim je prokomentarisao šanse za odlazak na Evropsko prvenstvo.

''Mislim da imamo šansu da napravimo taj iskorak. Ja sam optimista, ne samo radi floskule i medija, već sam stvarno optimista da se možemo podići iz teške situacije i da iznenadimo Ukrajinu. Odmah moram podvući i paralelu da eventualni neuspjeh nije katastrofalan. Ne staje fudbal, ne staju sve aktivnosti poslije. I poslije toga će se morati nastaviti, sjesti, analizirati i donijeti odluke kojim putem nastaviti u svim narednim godinama, bio plasman ili ne, jer i da bude, ne smijemo dozvoliti da se desi, kao poslije Brazila, da deset godina nema nigdje reprezentacije''.

Utakmica baraža za Evropsko prvenstvo između Bosne i Hercegovine i Ukrajine na programu je 21. marta u Zenici.

