Zeljković: Maćehinski odnos Banjaluke i Stanivukovića prema Borcu

Predsjednik Fudbalskog/Nogometnog saveza BiH Vico Zeljković kazao je danas da se Grad Banjaluka maćehinski odnosi prema Fudbalskom klubu Borac i da je razočaran kako se gradonačelnik Draško Stanivuković odnosi prema "crveno-plavima" ali i banjalučkom sportu.

"Činjenica je da Stanivuković u svojim obraćanima stalno spominje nećake u svemu. Ne znam na osnovu čega to priča, čak i kada kaže neke stvari u kojima ima pet odsto istine, on ih preuveliča i napravi puta hiljadu. To su apsolutne gluposti i nebuloze. Nisam želio da komentarišem, ali me on u svakom obraćanju proziva. Rođen sam i živim u ovom gradu i vidi se da u njemu neke stvari ne funkcionišu kako bi trebalo", kaže Zeljković i dodaje:

"Kada je riječ o sportu vidi se da Banjaluka ima maćehinski odnos prema Borcu. To se vid i iz toga što se niej udostoji da barem šampionsku generaciju pozove na prijem a katastrofalno je kada vidite da grad godišnje za FK Borac izdvaja 130-140.000 KM ", kaže Zeljković. i dodaje:

"Grad Tuzla koji ima sličan budžet kao Banjaluka, daje milionske iznose za Slobodu. Grad je Borcu dao na korišćenje stadion i to je to od pomoći. Osim Borca mi kao Fudbalski savez Republike Srpske brinemo i o drugim gradskim klubovima. Sa poručja Banjaluke imamo blizu 45 klubova, iz užeg jezgra grada 27 klubova. Pomoć grada je nikakva, FS RS je klubovima pomogao sa 200.000 a Grad 50.000".

Kaže da grad ne mora ništa ni da da, već da ne otežava.

"Imamo primjer kod Delte gdje je započeta izgradnja fudbalskog terena koja je prekinuta iz njemu poznatog razloga. Sada imamo mogućnost izgradnju dva-tri terena sa vještačkom travom, ali ne možemo da se dogovorimo oko lokacije. FS RS neće dozvoliti zbog lošeg odnosa gradonačelnika prema sportu da Banjaluka izgubi te terene", dodaje Zeljković.

U Muzeju sporta u dvorani "Borik" u Banjaluci je danas otvorena postavka pod nazivom "Borac, to je ljubav moja" koja je posvećena fudbalskom velikanu sa Gradskog stadiona.