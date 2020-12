Zeljković potvrdio da su Petev i Barbarez favoriti za selektora

Bugarski stručnjak Ivajlo Petev i Sergej Barbarez imaju najbolje šanse da budu izabrani za novog selektora fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, potvrdio je za "Nezavisne novine" Vico Zeljković, aktuelni član Izvršnog odbora i budući predsjednik Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH.

Tema izbora nasljednika Dušana Bajevića skinuta je sa dnevnog reda sjednice Izvršnog odbora Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH, održane u utorak na Ilidži, jer se na sastanku nije pojavio jedan od članova Stručne komisije Emir Spahić, koji je zajedno sa Zvjezdanom Misimovićem bio zadužen za razgovore sa kandidatima. Zakazana je zato nova sjednica, na kojoj će jedina tačka biti izbor selektora, a Zeljković tvrdi da odgađanja odluke više neće biti.

"Zakazana je sjednica za ponedjeljak, 28. decembra, i tada će biti izabran novi selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. To je sigurno da ćemo tada dobiti selektora", rekao je Zeljković.

Budući predsjednik bh. kuće fudbala je u izjavi za "Nezavisne novine" otklonio višednevna medijska nagađanja u vezi sa listom kandidata na kojoj su, uz Sergeja Barbareza i Ivajla Peteva, još Sergej Jakirović, Husref Musemić, Amar Osim, Marko Simone, Mehmed Baždarević, Ermin Šiljak, Aljoša Asanović...

"Petev i Barbarez su najozbiljniji kandidati u ovom trenutku. Naravno, to ne znači da neko drugi ne može biti izabran za selektora. Lista kandidata je i dalje otvorena", kazao je Zeljković i dodao:

"Formirana je Stručna komisija koja razgovara sa potencijalnim kandidatima i oni procjenjuju u ovom momentu da li ima osnova, odnosno pričaju s onim kandidatima za koje misle da mogu odgovoriti zadatku selektora. S onima za koje smatraju da u ovom trenutku nisu rješenje za funkciju selektora ne obavljaju razgovore. Jednostavno - to je pošteno, jer bolje je ne obaviti sa nekima sastanak i razgovor ukoliko se već zna da taj neko nije u planu. Nema potrebe da se nekom daje nada ili razgovara čisto formalno".

Mediji su prenijeli i informaciju da je do odgađanja izbora selektora došlo i zbog međusobnih nesuglasica između Spahića i Misimovića. Navodno je Spahićev prvi izbor Barbarez, dok se Misimović zalaže za Peteva.

"To ne mogu komentarisati. To morate pitati njih. Tačno je jedino da se Emir Spahić u utorak nije pojavio na sjednici Izvršnog odbora N/FS BiH iz privatnih razloga. To je ono što ja znam. Što se tiče spinovanja o nekim nesuglasicama između njih dvojice, to stvarno ne znam. Mislim da nesuglasica nema", tvrdi Zeljković.

Budući selektor "zmajeva" svoj debi bi trebalo da ima 24. marta, kada na gostovanju kod Finske počinju kvalifikacije za Mundijal u Kataru. Sedam dana kasnije bh. tim će dočekati Francuze, a u grupi su još Ukrajina i Kazahstan.