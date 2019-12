Zeljković zasad jedini kandidat za predsjednika FS RS

Područni fudbalski savezi u Republici Srpskoj imaju rok do 23. januara da održe svoje sjednice skupština i dostave prijedloge svog kandidata za novog predsjednika Fudbalskog saveza Republike Srpske.

Kako su i najavili, prvi su potez povukli iz Područnog saveza Banjaluka predloživši svog predsjednika Vicu Zeljkovića. Aktuelni predsjednik Fudbalskog kluba Borac po svemu sudeći biće i jedini kandidat za nasljednika nedavno smijenjenog Mileta Kovačevića.

"Realno je očekivati da će Vico Zeljković ostati jedini kandidat jer se radi o mandatnom periodu do septembra, a on je bio i nosilac svih dosadašnjih aktivnosti u Fudbalskom savezu Republike Srpske. Takođe, to se može zaključiti i na osnovu nekih ranijih razgovora obavljenih u područnim savezima", rekao je Milorad Lale, potpredsjednik FS RS.

Napominje da će sve procedure imenovanja regulisane Statutom biti ispoštovane. Osim Banjaluke, još šest područnih saveza ima pravo dostaviti eventualna imana, to su: Prijedor, Gradiška, Doboj, Bijeljina, Istočno Sarajevo i Trebinje.

"Područni savezi mogu da podrže prijedlog jednog područnog saveza ili da daju svoj prijedlog. PFS Banjaluka je prvi povukao potez i predložio Vicu Zeljkovića za predsjednika FS RS. Rok za dostavu je 23. januar, a nakon toga imamo mjesec dana za pripremu sjednice Skupštine, dakle najkasnije do 23. februara, iako vjerujemo da će se to desiti i ranije. Zavisi koliko će brzo odreagovati područni savezi", objasnio je Lale.

O datumima i svim procedurama trebalo je da bude razgovora i na još jednoj u nizu sjednica Izvršnog odbora Fudbalskog saveza Republike Srpske. Bila je planirana u utorak, ali je otkazana za narednu sedmicu.

"Prolongirali smo sjednicu za naradni ponedjeljak. Nekoliko članova je bilo opravdano spriječeno da prisustvuje pa smo odlučili odgoditi. Do ponedjeljka ćemo vjerovatno imati i neke dodatne informacije iz područnih saveza", kazao je Lale.

Novoizabrani predsjednik FS RS praktično će samo nastaviti ostatak trenutnog četvorogodišnjeg mandata. Novi fudbalski izbori su u septembru. Osim u FS RS, novi predsjednik automatizmom će dobiti i funkciju u Izvršnom odboru Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine.