"Željo" dočekuje Široki Brijeg: "Plavi" se ne predaju

Nismo se predali, poručio je danas Nermin Bašić, šef stručnog štaba Fudbalskog kluba Željezničara uoči sutrašnje posljednje utakmice devetog kola M:tel Premijer lige Bosne i Hercegovine.

„Plavi“ će u derbiju kola na domaćem terenu stadiona „Grbavica“ odmjeriti sange sa Širokim Brijegom. Iza ekipe Željezničara je serija poraza, a iz stručnog štaba pozivaju navijače da im daju podršku, ali i mole za strpljenje.

“Imamo nevjerovatan mjesec iza sebe, pun nekih turbulencija. U jako teškom smo stanju, kako ekipa tako i svi u klubu, a posebno naši navijači. Svi smo jako razočarani. Prošli smo kroz jako turbulentan period u tih mjesec dana. Zadnje tri gostujuće utakmice – tri poraza. Ukupno pet“, rekao je Nermin Bašić.

Krizu je lakše prevazići, smatra Nermin Bašić, samo uz podršku sa tribina. Iako je sutrašnji protivnik u vrhu tabele, sa samo jednim porazom u aktuelnoj sezoni, Bašić se nada da njegovi puleni mogu do sva tri boda.

„Nadam se da će se desiti sinergija između terena i tribina. Nadam se da će naša Grbavica prevazići ovu krizu. Nismo se predali, mostivisani smo da preokrenemo ovaj niz. Teško jeste, igrači su izgubili samopouzdanje i vidi se to na utakmicama. Učinićemo svi u klubu da to bude bolje. Ja se zaista nadam da ćemo povratkom na Grbavicu i zajedno sa našim navijačima uspjeti izaći iz ove velike krize koja je očigledna i od koje ne bježimo. Isto tako vjerujem u igrače, vjerujem da možemo skupa izaći iz ovoga“, rekao je Bašić i dodao:

„Želim da nam nekako ovo ostane u podsvijesti da je sve moguće u jednom procesu. Da si nekada dole, nekada gore. Jednostavno moraš da puno radiš i da vjeruješ u to”.

Osvrnuo se i na ekipu Širokog Brijega, te eventualne promjene u sastavu.

„Mislim da je to lijepa ekipa sa trenerom koji ima “hajdučko srce”. Neće sigurno biti nekih iznenađenja. Sa druge strane, mi smo sebi najbitniji, mi moramo sebe gledati. Nadam se da će postojati samo jedna ekipa. To je „Željo“, to je Grbavica, to su naši navijači. Nameće se da moraš pobijediti. Molim samo navijače da uz strpljenje svih 90 minuta budemo sinhronizirani, da budemo pravi i da se izvučemo iz ovoga. Izuzev Mekića, svi su ostali spremni. Neću puno mijenjati ekipu. Želim da u ovoj situaciji bez velikih zahtjeva da izađemo iz krize, uz vruće srce i hladnu glavu“, istakao je Bašić.

Utakmica između Željezničara i Širokog Brijega igra se sutra sa početkom u 18 časova na stadionu „Grbavica“.