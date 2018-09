"Željo" gostuje na "Pecari"

Fudbaleri Željezničara u poprilično kombinovanom sastavu u odbranu naslova pobjednika Kupa Bosne i Hercegovine krenuće danas utakmicom šesnaestine finala na uvijek vrućem gostovanju na "Pecari".

"Plavi" su prije samo 17 dana u premijerligaškom ogledu protiv Širokog u gostima slavili rezultatom 3:0. Iako su u taboru trenera Milomira Odovića svjesni da večeras u Hercegovini imaju zahtjevniji zadatak, odlučili su ipak poštedjeti Sulejmana Krpića, koji je ove sezone odigrao svaku minutu za "plave".

"Sigurno da nas očekuje potpuno drugačija utakmica nego ona prije dvije sedmice. Biće teško, Široki je u posljednjem kolu pokazao da su kvalitetna ekipa. Međutim, vjerujemo u sebe, idemo se nadigravati i uz maksimalan pristup možemo do prolaska", kazao je fudbaler "Želje" Haris Hajdarević.

Zadnji put ova dva tima u najmasovnijem takmičenju sastala su se 7. decembra 2017. godine, kada je "Željo" na "Grbavici" bio bolji sa 2:0. Sezonu ranije Široki je ostvario dvije pobjede u aprilu kod kuće 1:0, te u gostima 3:0.

U Hercegovini će gostovati i Sarajevo, ali kod federalnog prvoligaša Veleža. Od uloge blagog favorita ne bježe iako znaju da "rođeni", koji ove godine ozbiljno konkurišu za povratak u elitu, neće biti lagan plijen ni u Kupu.

"Utakmica protiv Veleža dolazi nakon vrijedne pobjede u prvenstvu protiv Tuzla sitija 2:0. Imamo niz dobrih rezultata. Igramo u dobroj formi, a to potvrđuje i naše drugo mjesto na tabeli. Međutim, sve to pozitivno što smo do sada odradili bilo bi poželjno krunisati u 'Vrapčićima'", smatra Musemić, koji će takođe poštedjeti igrače Joakima Adukora i Selmira Pidroa.

Bez standardnih prvotimaca pred meč sa Metalegeom u Jajcu biće i trener Slobode Zlatan Nalić. Čak devetorica, koja su imala nešto manju minutažu, sada će imati priliku od prve minute.

"Bez obzira na devet fudbalera sa manjom minutažom, u svaku utakmicu ulazim na pobjedu. Želim prolaz, a prilika igračima, koji su do sada bili više na klupi, biće im motiv da odigraju bolje", smatra Zlatan Nalić.

Zanimljivo će biti pratiti meč Alfa Modriča - Borac. Biće to repriza finala Kupa BiH iz 2004, kada je Modriča nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca podigla svoj prvi i jedini pehar u ovom takmičenju. I Borac je 2010. vitrine uljepšao ovim trofejom, ali su sada oba tima članovi Prve lige Republike Srpske. Zadnji put snage su odmjerili 9. maja 2010. u bh. eliti, a slavili su Banjalučani na svom terenu sa 4:0.

Parovi šesnaestine finala (igra se samo jedna utakmica) s početkom u 16.30: Igman - Rudar Prijedor, Kozara - Radnik, Velež - Sarajevo, Moševac - Rudar Kakanj, Tuzla siti - Zrinjski, Čelik - Krupa, Zvijezda 09 - Mladost, Alfa Modriča - Borac, Metalege BSI - Sloboda, Sloga - Slavija, Pobjeda - Zvijezda Gradačac, TOŠK - Goražde, Bosna - GOŠK, Mladost - Leotar. Samo utakmica Široki Brijeg - Željezničar počinje u 19.30. Slobodna je ekipa FK Klis.