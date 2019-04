"Željo" za teren dužan 700.000 KM

​Ostavljena višemilionska dugovanja, neuplaćena niti jedna marka za teren na "Grbavici" i neizvršena primopredaja dokumenata samo su neke od optužbi koje je Nihad Selimović, aktuelni predsjednik Fudbalskog kluba Željezničar, uputio na adresu bivše uprave "plavih".

Vrlo brzo u javnost će, kaže, izaći sa preciznim podacima o poslovanju kluba u proteklom periodu. Podsjetio je da su čelnici tima sa "Grbavice", u svom aktuelnom mandatu preuzetom u decembru, do sada izmirili oko jedan milion KM obaveza koje su naslijedili.

"Ova uprava je isplatila doprinose za oktobar, plaće i doprinose za novembar i decembar. Uredno plaćamo tekuće obaveze. Zatekli smo blokiran račun, 300.000 KM revolvinga, neplaćene doprinose, neisplaćene plaće te doprinose za novembar i decembar. Samo to je iznosilo oko 700.000 KM. Na samom startu u radu smo, na sve dugove prema dobavljačima, imali i milion duga za doprinose, plaće i revolving. Uz sve to smo platili i pripreme u Turskoj, avionske karte... Ali nije samo to dug. Imaju još milionska dugovanja", kazao je Selimović.

Koliki je tačan dug u fening će, kaže, prezentovati na jednoj od narednih pres-konferencija.

"Nijedna marka nije uplaćena za teren, za koji smo trenutno dužni oko 700.000 KM, a mi smo za tu namjenu platili oko 150.000 KM", dodao je Selimović.

Sa bivšom upravom kaže da nema komunikaciju i tvrdi da im nikad nisu izvršili predaju dokumentacije.

"Više puta smo ih pozivali na razgovor, da nam predaju dokumentaciju, ali nisu se javljali. Mi nemamo niti jedan zapisnik sa sastanaka bivšeg Upravnog odbora. Imamo stalne opstrukcije. Nismo mogli doći do papira, do računa. Morali smo i računovodstvenu agenciju promijeniti kako bismo dobili uvid u stanje. Kontaktiraćemo i pravosudne organe da i oni ispitaju ko je šta i kako radio", najavio je Selimović.

Njegov prethodnik Senad Misimović juče nije želio komentarisati izjave Selimovića.

"U ovom trenutku neću ništa reći na ovu temu", rekao je Misimović.

Ipak, kako saznajemo, i bivši prvi čovjek "plavih" sa svojim saradnicima priprema dokumentaciju i namjerava sazvati pres-konferenciju na kojoj će iznijeti svoje argumente o stanju u klubu.

A strasti su uzburkane ovog puta nakon što je u javnost došla informacija da Željezničaru "visi" izdavanje licence za nastup u Evropi za narednu sezonu zbog dugovanja prema nekadašnjem treneru Slavku Petroviću. Dužni su mu oko 39.000 KM, koje su navodno isplatili, ali sa zakašnjenjem. Konačnu riječ o ovom slučaju daće Prvostepena komisija za licenciranje N/FS BiH do kraja ovog mjeseca. Iako niko ni iz trenutne, ni iz bivše uprave nije želio reći zvaničan podatak, spekuliše se da je trenutni dug "Želje" oko tri miliona KM.