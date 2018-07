Žena ukrala zlatnu medalju Putinu iza leđa?

Dok je Kolinda grlila fudbalere i ljubila pehar, a kiša lila kao iz kabla, na dodjeli medalja na Svjetskom fudbalskom prvenstvu događalo se još nešto, i to Putinu tačno iza leđa.

Naime, kamere su snimile ženu koja je stajala iza Putina dok je dijelio zlatne medalje Francuzima kako jednu medalju stavlja u džep. Putin ju je, sudeći prema snimci, uhvatio dok je to radila, nakon čega mu se nasmijala i počela nešto objašnjavati dok je i dalje trpala medalju u džep sakoa.

Am I the only one who saw this woman steal a medal?!



Did she think we wouldn’t see? What don’t I know! #WorldCupFinal #france pic.twitter.com/NPepuHLKjN