Žene ušle na stadione u Saudijskoj Arabiji

Ženama u Saudijskoj Arabiji je prvi put u istoriji dozvoljeno da prisustvuju fudbalskim utakmicama - u ograđenim prostorima, uz pratnju muškaraca, ali i mjestom na kome mogu da klanjaju tokom mečeva.

Na stadionu u lučkom gradu Džedi, na meču "Al Ahlija" i "Al Batina", prvi put su se pojavile žene navijači.

Prije toga, vladina Sportska uprava naredila je da se na stadionu izvedu ozbiljni građevinski radovi kako bi i ženska populacija mogla da gleda utakmice.

Žene će uskoro moći da prisustvuju i utakmicama na stadionima u Rijadu i Damamu.

Ostali stadioni u zemlji i dalje su namijenjeni isključivo muškarcima.

Fudbal je popularan u Saudijskoj Arabiji, ali su žene do sada jedino na televiziji mogle da gledaju omiljene ekipe.

Organizing the first ever soccer match to allow Saudi women has been surreal!! pic.twitter.com/WELR9dvONH