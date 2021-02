Žerom Boateng pod istragom nakon samoubistva bivše djevojke

Fudbaler Bajerna Žerom Boateng nalazi se pod istragom Tužilaštva Njemačke jer se dovodi u vezu sa samoubistvom njegove bivše djevojke.

Nesretna bivša djevojka Boatenga je sebi oduzela život nakon raskida sa njemačkim fudbalerom, a trenutno u javnost dolaze jezivi podaci.

Navodno, istraga je došla do sumnje da je fudbaler prošle godine izgrizao uho nesretnoj djevojci.

Jezive fotografije objavljene su na društvenim mrežama, ali su ekspresno uklonjene.

Kada je djevojka odlučila sebi oduzeti život, Boateng je bio na Svjetskom klupskom prvenstvu u Kataru.

Defanzivac Bajerna je u vezi s Kasijom Lenhard bio godinu i po, a za to vrijeme dobili su i sina, piše "scsport.ba".

