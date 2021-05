Žestok odgovor Reala, Barse i Juvea UEFA-i: Reforma ili pad

Krovna kuća evropskog fudbala (UEFA) objavila je informaciju da je Etički odbor pokrenuo disciplinski postupak protiv Real Madrida, Barselone i Juventusa zbog udruživanja u pokretanju Superlige, čime su navodno narušili pravila ove organizacije.

Nakon što se preostalih devet timova povuklo iz projekta Superlige, UEFA je najavila drastične kazne za Real Madrid, Barselonu i Juventus, a poslije pokretanja disciplinskog postupka oglasili su se i ovi timovi zajedničkim saopštenjem za javnost.

"Barselona, Juventus i Real Madrid apsolutno su protiv uporne prisile UEFA koja se provodi protiv tri najrelevantnije institucije u istoriji fudbala. Ovaj alarmantni stav UEFA predstavlja kršenje odluke sudova koji su već jasno dali izjavu upozorenja UEFA-i da se suzdrži od preduzimanja bilo kakvih radnji koje bi kažnjavale osnivače Superlige dok su u toku pravni postupci", navodi se u saopštenju i dodaje:

"Stoga je UEFA-ino otvaranje disciplinskog postupka neshvatljivo i direktni je napad na vladavinu zakona koju smo mi građani Evropske unije demokratski izgradili, a istovremeno predstavlja i nedostatak poštovanja prema autoritetu sudova. Od početka je Superliga promovisana s ciljem poboljšanja stanja u evropskom fudbalu i to kroz stalni dijalog sa UEFA-om i s ciljem povećanja interesa za sport te pružanja navijačima najbolje moguće predstave. Ovaj se cilj mora postići u okviru održivosti i solidarnosti, posebno u nesigurnoj ekonomskoj situaciji kakva je trenutno u mnogim evropskim klubovima".

Dodaje se da je potrebno da se nađu načini za modernizaciju fudbala.

"Umjesto da istražujemo načine modernizacije fudbala kroz otvoreni dijalog, UEFA očekuje da povučemo mehanizme koji dovode u pitanje njen monopol nad evropskim fudbalom. Barselona, Juventus i Real Madrid, svi stariji više od 100 godina, neće prihvatiti bilo kakav oblik prisile ili nesnošljivog pritiska, dok su i dalje snažni u svojoj spremnosti da s poštovanjem i kroz dijalog raspravljamo o hitnim rješenjima koja su potrebna fudbalu. Ili ćemo napraviti reformu fudbala ili ćemo morati gledati njegov neizbježni pad", piše u zajedničkom saopšenju.

Podsjećamo, Real Madrid, Juventus i Barselona su jedini preostali od 12 osnivača Superlige koji još uvijek sanjaju o pokretanju ovog zatvorenog fudbalskog takmičenja.

