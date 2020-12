Zidan: Benzema je najbolji francuski napadač u istoriji

Trener fudbalera Real Madrida Zinedin Zidan izjavio je da je Karim Benzema najbolji francuski napadač u istoriji.

"Kraljevski klub" sinoć je u 13. kolu La Lige pobijedio Atletik Bilbao 3:1 , a dvostruki strijelac bio je Benzema, koji je donio trijumf svom timu.

"Benzema je za mene najbolji francuski napadač u istoriji. Odigrao je više od 500 utakmica za Real i nadavao se golova. Danas je mnogo bolji igrač nego što je bio, stalno napreduje. On nije klasičan špic, ne razmišlja isključivo postizanju golova i to mi se veoma sviđa. On je mnogo više od toga, a uvijek se nađe na pravom mjestu i kad su ekipi potrebni njegovi pogoci", rekao je Zidan posle utakmice, prenosi portal Goal.com

Benzema je u Real stigao 2009. godine iz Liona za 35 milijuna evra i za madridski tim odigrao je 529 utakmica, postigao 259 golova uz 138 asistencija.