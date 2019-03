Zidan: Dopada mi se Pogba, ali nije moj igrač

Trener Reala Zinedin Zidan dolio je ulje na vatru poslije priča o tome kako je agent Pola Pogbe, Mino Raiola, dva puta razgovarao sa čelnicima Reala o trafsneru.

Pogba je navodno spreman da već na ljeto napusti redove Mančester junajteda i preseli se na "Santjago Bernabeu".

Zidana su šta misli o Pogbi pitali na pres konferenciji uoči susreta 29. kola Primere sa Ueskom. Francuski stručnjak je ostao pomalo zagonetan.

"Dopada mi se kako igra Pogba i to nije ništa novo. Lično se poznajemo, on je drugačiji, u stanju je da na terenu uradi ono što malo ko može. Zbog svojih kvaliteta, on može da igra i napadu i u odbrani, ali on nije moj, već igrač Mančester junajteda i to moramo da poštujemo. On je oduvijek govorio da ako posle Mančestera dobije priliku da igra negdje drugo, uvijek je izdvajao Madrid, ne Zidana", rekao je strateg Reala.

Pitali su ga i o eventualnom dolasku Kilijana Mbapea.

"Operacija Mbape? Ne znam kolika je cijena, to je nešto o čemu se klubovi dogovaraju. Kada sam ja dolazio u Madrid bila je cijena 70 miliona i to je bilo potpuno ludo, a pogledajte gdje smo sada i gdje sve ovo vodi. Ni on nije moj igrač i ne bih da govorim o tome iz poštovanja prema svojim igračima i klubu koji vodim", dodao je Zidan.

On je dodao da se golman Tibo Kurtoa još nije oporavio i da će propustiti meč sa Ueskom jer Zidan ne želi ništa da rizikuje.

(B92)