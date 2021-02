Zidan ljut na novinare: Ako hoćete da me smijenite, recite mi to u lice

Trener Real Madrida Zinedin Zidan oštro je komentarisao negativan odnos novinara prema njemu i poručio im da pokažu malo više poštovanja

Šampion Španije nalazi se u krizi rezultata i na polovini sezone zaostaje deset bodova za vodećim Atletikom, koji ima i meč manje. Dovoljno razloga za česte spekulacije da Francuza malo dijeli od dobijanja otkaza, prenosi Sport Klub.

"Nije mi drago kada me ispituju svaki put kada odigramo lošu utakmicu. Ne zaslužujem ovaj tretman novinara. Osvojili smo La Ligu prošle godine, očekujem malo poštovanja. Ako ne uspijemo da je odbranimo, prvi ću preuzeti odgovornost. Malo sam ljut, bio sam dvije nedjelje zaključan u kavezu i želim da izađem i pokažem da ću se boriti do kraja", rekao je Zidan, koji je u proteklom periodu imao virus korona.

Pitanje novinara da li pričom o prošlosezonskoj tituli pokušava da ublaži trenutno "beznadežno" stanje dodatno je razbjesnilo Zizua.

"Da li to ozbiljno misliš? Svakog dana sam 'otpušten'. Prošle godine smo ligu osvojili mi, Real Madrid. Imamo pravo da se za nju borimo ove sezone. Sljedeće godine ćemo morati da uradimo neke stvari, da nešto promijenimo. Ove godine? Pustite nas da se boirmo, nas koji smo je osvojili prošle godine. Ne prije deset godina, već prošle. Samo malo poštovanja, to je sve što tražim", zastao je na kratko Zidan, pa nastavio:

"Govorite mnogo stvari, a mi moramo da ih tumačimo. Na kraju krajeva to je vaš posao. Ali istina je da sam jednog dana smijenjen, drugog sam tu, onda ponovo remiziramo ili izgubimo i ponovo sam bivši. Ali morate u lice da mi kažete ono što želite. Ako hoćete da me smijenite, recite mi to u lice, a ne iza leđa. Vi radite svoj posao i ja to poštujem, ali i mi imamo svoj. Jedino što tražim je poštovanje."