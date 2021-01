Zidan o Joviću: Igrati u Realu i van njega nije isto, Luka ima budućnost

Zinedin Zidan, trener fudbalera Reala, kaže da mu je drago što je napadač Luka Jović momentalno zablistao u dresu Ajntrahta.

Reprezentativac Srbije je po dolasku na šestomjesečnu pozajmicu u njemački klub već na prvom mječu postigao dva gola i pokazao da nije zaboravio da trese mreže.

Real u subotu 23. januara gostuje Alavesu u narednom kolu u La Ligi, a novinare je interesovalo da Zidan prokomentariše odlaske Jovića, Regilona i Ašrafa Hakimija.

"Da, uvijek je to moja krivica. Najlakše je uvijek trenera kriviti za sve. U Madridu je teško, bio sam i ja igrač. Imam momenata kada igrači uspiju da savladaju sve i ostanu ovde. Znaju šta sve mogu, ovo je Real, uvijek je teško. I imate momete kada igrač ode i pokaže šta može. To je slučaj sa Lukom. Mislim i dalje da je bila dobra stvar što smo ga doveli i srećan sam zbog njega, neka ovako jednog dana radi i u Realu. Ali igrati u Realu i van Reala nije isto. Luka ima budućnost i može to da pokaže u Madridu, isto je za svakoga. Ovde uvijek postoji jaka konkurencija, ali ne treba za to kriviti trenera", kaže francuski stručnjak.

Prokomentarisao je i Jovićev učinak proteklog vikenda.

"Šta da kažem, nisam nesrećan, naprotiv. Srećan sam i dopalo mi se to što je uradio. Želim mu, kao i svima ostalima, sve najbolje".

Na pitanje, da li ga je potreslo to što Lukas Vaskez i Serhio Ramos nisu produžili ugovore, imao je kratak odgovor.

"Serhio i Lukas su u Realu dugo. Uvijek su koncentrisani i spremni. Vidjećemo šta će biti ubuduće".

Zidan je dao odgovor i na pitanje da li je bolje da Odriozola napusti klub u ovom prelaznom roku.

"Svašta može da se desi do 31. januara. Pogledajte Jovića. Volim sve svoje igrače i računam na sve njih. Vidjećemo šta će se dogoditi", zaključio je Zidan.

