Zidan pao s konja i sjajno se dočekao (VIDEO)

Legendarni francuski fudbaler, a danas trener bez angažmana - Zinedin Zidan, našao se u centru pažnje zbog videosnimka koji kruži društvenim mrežama, a na kojem je prikazano kako se na sjajan način snašao nakon što je pao s konja.

Nakon što je napustio Real Madrid 2021. godine, Zidan slobodno vrijeme koristi kako bi uživao s porodicom i prijateljima, a iako je imao nekoliko ponuda prethodnih mjeseci, odlučio je još sačekati na novi angažman i s tim u vezi trenutno je bez ekipe koju trenira.

Dok mu je fudbal u drugom planu, barem trenutno, ostale životne aktivnosti nisu, a na internetu je postao popularan videosnimak koji prikazuje ovog legendarnog Francuza u trenutku kada pada s konja, ali sjajno je reagovao i situaciju izvukao elegantnim kolutom naprijed.

This video of Zidane falling off a horse lives in my head rent free. This man controls his falls like he used to control the balls. pic.twitter.com/A3IgnYRGa1