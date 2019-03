Zidan uvjerio Pereza da dovede Pjanića

​MADRID – Prema navodima španskih i italijanskih medija Zinedine Zidan, trener Real Madrida, ubijedio je predsjednika kluba Florentina Pereza da u ljetnom prelaznom roku dovede bh. reprezentativca Miralema Pjanića iz Juventusa.

Među mnogim navodnim pojačanjima "kraljevskog kluba", osim Pjanića, spominju se još Eden Hazard, Mbape i Paul Pogba. Ali, kako mediji tvrde, Zidan je najviše "zagrizao" za sjajnog 28-godišnjeg veznjaka.

Pjanić sa Juventusom ima važeći ugovor do ljeta 2023. godine, pa bi Real za obeštećenje morao izdvojiti najmanje 90 miliona evra. Ali, s obzirom na to kakve se cifre 'vrte' posljednjih godina u prelaznim rokovima, to nije prevelika cijena za tako kvalitetnog igrača.

Dva najskuplja igrača koje je Real do sada doveo bili su Garet Bejl za 101 milion evra iz Totenhema i Kristijano Ronaldo za 96 miliona evra iz Mančester Junajteda.

Navodno, osim Pjanića, redove “stare dame“ bi predstojećeg ljeta mogli napustiti još Sami Hedira i Paulo Dibala.

Pjanić je u karijeri, osim za Juventus, igrao za Mec, Olimpik Lion i Romu. Za “staru damu“ je odigrao 125 takmičarskih utakmica i postigao 19 golova. U dresu reprezentacije BiH nastupio je 85 puta uz 13 pogodaka.