''Zinčenko ako želi u rat neka ide odmah''

Oleksandar Zinčenko, fudbaler Arsenala i reprezentativac Ukrajine, prije nekoliko dana je izjavio da će ići u rat ako to bude bilo potrebno.

"Ako me pozovu da se borim, da li bih se odazvao? Odgovor je jasan, išao bih u rat", rekao je Zinčeko za BBC.

Ova izjava je zasmetala reprezentativcu Obale Slonovače i igraču Galatasaraja Seržu Orijeu, koji se oglasio "pravo niotkuda" i na društvenim mrežama kritikovao Ukrajinca, u čiju iskrenost baš i nije uvjeren, prenose Sportske net.

"Prekini sa svojom predstavom i idi odmah tamo (u Ukrajinu). Prave dobrovoljce niko ne zove", riječi su Orijea upućene Zinčenku.

Oleksandr Zinchenko: “I would go to fight for Ukraine.” Serge Aurier: “Stop your cinema and go there right now [to Ukraine]. A real volunteer doesn’t need anyone to call him up.” [@ZachLowy] pic.twitter.com/7MvYdGJjtB