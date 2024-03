Žiru stiže u LA

Olivije Žiru završiće na kraju sezone svoju saradnju sa Milanom.

Sjajni francuski napadač preseliće se u redove Los Anđelesa, člana MLS lige, kao slobodan igrač.

LAFC have reached verbal agreement to sign Olivier Giroud on a contract valid until December 2025! After interest revealed in October and formal bid earlier this week, there’s an initial agreement in place. Nothing signed yet but close to being done. Here we go, soon pic.twitter.com/SAw90r5IwU