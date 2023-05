Žiru ubio snove Juventusa o Ligi šampiona (VIDEO)

Sezona iz noćnih mora za Juventus je sinoć kompletirana porazom od Milana kojim je kolo prije kraja "Stara dama" ostala bez učešća u Ligi šampiona nakon deset godina, a Olivije Žiru je ubio snove "Bjankonera" o najelitnijem fudbalskom takmičenju.

Juventus je posljednji put ostao bez Lige šampiona u sezoni 2011/12 nakon što su prethodnu sezonu završili tek na sedmom mjestu.

Od tada je "Stara dama" u svakoj od deset sezona igrala grupnu fazu Lige šampiona, a dva puta je igrala i veliko finale.

It's not about how many, it's about quality.. THE PERFECTION FROM OLIVIER GIROUD!! pic.twitter.com/90a8BTciEw