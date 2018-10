Život poslije Ronalda: Šta je problem Reala?

Odlično je krenulo, tri pobjede u nizu, četiri u prvih pet kola u LaLigi, a pet u šest mečeva u svim takmičenjima i izgledalo je da odlasci Zinedina Zidana i Kristijana Ronalda nisu dotakli Real Madrid. A onda se sve srušilo.

Mjesec dana nakon minimalca nad Espanjolom, Real je osvojio samo jedan bod u četiri kola, postigavši u tom periodu tek jedan pogodak, usput izgubivši i od CSKA u Ligi šampiona.

Pobjede nad Hetafeom, Đironom i Leganesom su samo "zamaskirale" ono što je najavio poraz u UEFA Superkupu od Atletika u Talinu (4:2 poslije produžetaka).

Debakl u Sevilji (3:0) je uništio kratkotrajnu iluziju da Real i dalje ima šampionski tim. Realnost je žestoko pogodila "kraljevski" klub.

Šta je problem i da li postoji rješenje?

Igrači

Real nije pretkerano mijenjao tim proteklog ljeta, ali je sada jasno da su napravljene promjene previše razorile sistem koji je perfektno funkcionisao prethodnih godina.

Prvo je odlazak Kristijana Ronalda ostavio Real bez "sigurnih" 40+ golova, posebno onih u "malim" mečevima u kojima najveće zvezde tima teško pronalaze motivaciju da pruže 100%, što nije bio slučaj kod Ronalda, a što upravo ove jeseni uništava "kraljeve".

Potom je stiglo toliko željeno zvučno ime na golu Tibo Kurtoa, što je uticalo na stabilnost odbrane koja je prethodnih godina imala puno poverenje u Kejlora Navasa.

Zatim odlazak Matea Kovačića, iako rezerviste ipak vrlo bitnog člana rotacije u Zidanovom sistemu, a umjesto koga niko nije došao.

Očekivalo se da odlazak Ronalda "oslobodi" stega ostale napadače, što su javno i samo igrači isticali, ali se ispostavilo da ih je Portugalac činio mnogo boljima i sigurnijima nego što to zaista jesu.

Garet Bejl je krenuo odmah sa golovima, pogađao je i Karim Benzema, ali čim su naišli na prvi problem postalo je jasno koliko su se oslanjali na Ronalda u kritičnim trenucima da "povuče" napad i probije bunker rivala.

Tako je Real uspio da obori svoj negativni rekord i prvi put u istoriji kluba bude bez postignutog gola čak osam sati!

Na Santjago Bernabeuu se očekivalo da od odlaska Ronalda posebno profitira Marko Asensio i pokaže raskošan talenat, ali to kao da je preopteretilo krilnog napadača koji je uz to nezadovoljan ugovorom koji mu se nudi.

Vezni red se bukvalno raspao usljed užasne forme nosilaca igre, Luka Modrić nikako ne uspeva da se vrati u ritam nakon spektakularnog leta i istorijskog finala SP sa Hrvatskom, te imenovanja za najboljeg igrača na svijetu.

Toni Kros je takođe nevidljiv kao da ga je obuzela negativna energija iz reprezentacije Nemačke, a nema trećeg igrača koji može da "uskoči" i nadoknadi njihov izostanak.

Ništa bolje ne funkcioniše odbrana koja od starta sezone nije viđena u istom sastavu.

Previše rotacija i alternativnih rješenja usljed slabe forme i povreda ključnih igrača poput Serhija Ramosa, Rafaela Varana, Marsela i Danija Karvahala sprečavaju tim da uspostavi konstantnu zadnju liniju iz koje bi stabilnost vukao i ostatak tima.

Trener

Od mesije španske fudbalske reprezentacije do najvećeg tragičara fudbala na Pirinejima u svega nekoliko mjeseci stigao je Hulen Lopetegi.

Sve je počelo još u Krasnodaru prošlog jula kada je vjerovatno u najgorem mogućem trenutku Real Madrid saopštio da će ga poslije iznenadnog odlaska Zinedina Zidana zamijeniti upravo selektor Španije.

To je izazvalo potrese u redovima "Crvene furije" koja je napravila ogromnu grešku otpustivši Lopetegija istog momenta, nakon čega je uslijedio debakl Španaca u Rusiji.

A Lopetegi, pa u Realu nije dobio ono čemu se nadao. Seo je na klupi po mnogima najvećeg kluba na svijetu, i to je sve. Dobio je nezahvalan zadatak da počne novu eru posle Kristijana Ronalda, ali bez ijednog adekvatnog pojačanja.

Trebali su mu igrači, želeo je Vilijana Hozea iz Real Sosijedada – nije ga dobio. Želeo je zamenu za Kovačića - nije je dobio. A umjesto Ronalda je stigao Marijano Dijas, tačnije vratio se.

Uprkos svemu tome širio je optimizam i dobre vibracije na Santjago Bernabeuu, a onda i sam počeo da griješi. Suviše tvrdoglavo je forsirao određeni tim i određene igrače iako je bilo jasno da nisu sposobni da odgovore zadacima niti da sistem koji gura ne funkcioniše.

A najveća greška je stvar koja je svojevremeno brinuta Zinedina Zidana tokom prvih sezona u Realu. Nije imao legendarni Francuz problema da spremi tim za mečeve u Ligi šampiona ili derbije sa Atletikom i Barselonom.

Svi su bili maksimalno "zategnuti" i orni da daju svoj maksimum, ali kada bi u rasporedu stigli Levante, Hetafe, Espanjol i slične ekipe, njihova vatra se gasila.

Zidan je to na vrijeme uočio i pronašao način kako da iz svog tima u svakom meču izvuče maksimalnu motivaciju, dok se Lopetegi previše oslonio na sirovi talenat igrača kojima se ne trči previše protiv "malih" timova.

Imao je Real po 20-30 šutava protiv Alavesa i Levantea, ali nije bilo iskre koja će da "zapali" tim i pogura ga da pregazi rivala, što je lako moglo da se obije Realu o glavu i u utorak protiv Viktorije u Ligi šampiona.

Sada je ispred Lopetegija ultimativni izazov, meč za biti ili ne biti, utakmica koja će mu presuditi na Bernabeuu – El klasiko.

Viktorija je pokazala da u Realu i dalje ništa ne funkconiše dovoljno dobro - odbrana nije stabilna, vezisti su van forme, napadači bez samopouzdanja.

Ako do nedjelje (16.15) uspije da izvuče neki trik iz šešira, i dalje će moći da se naziva trenerom "kraljevskog" kluba.

Ako ne, to će mu vjerovatno biti i oproštajni susret, dok u redu da ga zamjene stoje Santjago Solari, Antonio Konte i drugi stručnjaci željni Realove klupe.

Predsjednik

Međutim, vjerovatno i ključni faktor svega što se trenutno dešava na Bernabeuu je predsjednik Florentino Peres.

Suviše tvrdoglavo je izgubio cijeli ljetnji prelazni rok pokušavajući da dovede Edena Azara, dok je izborio potpise samo od Kurtoe, Dijasa i Odrijasole.

To je, moraćete priznati, daleko ispod nivoa "Galaktikosa". A u međuvremenu je otišao Kristijano Ronaldo, pa je to izazvalo ogromno nezadovoljstvo među navijačima što je dovelo do toga da Real na startu sezone igra pred polupraznim Bernabeuom.

Ništa bolji posao Peres nije uradio u pogledu trenera. Odlazak Zidana je bilo još jedno urušavanje temelja, a njegova zamena Lopetegi je bukvalno bila posljednja alternativa.

Peres je zvao Maurisija Poćetina, Masimilijana Alegrija, Jilijana Negelsmana i Antonija Kontea, ali svi su ga odbili ili nisu imali priliku da prihvate poziv.

Na kraju se okrenuo Lopetegiju čime je uništio reprezentaciju Španije, a potom mu umjesto pojačanja dao samo osmjehe.

Sada kada je Real u krizi i mediji "smjenjuju" trenera, Peres ne staje u njegovu odbranu, ali ne može tek tako da ga smijeni jer je on njegov izbor, a i zvanično 85% navijača smatra isključivo njega odgovornim za krizu.

Peres se vjerovatno uzda u svoju "specijalnost", a to je promjena trenera tokom zimske pauze, što je u novijoj istoriji donosilo rezultat sa Visenteom del Bosketom i Zidanom, koji su osvajali LaLigu i Ligu šampiona nakon što bi preuzimali posrnuli Real.

Međutim, pitanje je da li će Lopetegi uspjeti da izdrži do zime, do Božića, jer ukoliko ne pobijedi Barselonu, vrlo je vjerovatno da i sam odustane od ovog projekta.

Rješenje?

Trenutno Real ne može mnogo toga da promijeni osim da ukaže maksimalno poverenje Lopetegiju i dozvoli mu da preokrene situaciju.

Povratak Marsela je dobar znak, ostali važni faktori su podizanje forme Ramosu i Varanu, Modriću, Krosu i Isku, a samopouzdanja napadačima, pre svega Bejlu i Benzemi.

Francuz je u utorak prekinuo golgeterski post koji je trajao osam mečeva što je još jedan plus u moru minusa na Bernabeuu.

Sreća u nesreći je da Real u nedjelju na Kamp Nou neće dočekati najjači tim Barselone, prvi put poslije 11 godina u El klasiku neće biti Ronalda ili bar Lionela Mesija, jer je Argentinac povrijeđen.

Igra Katalonaca protiv Intera (2:0) u LŠ nije baš za utehu, ali nema sumnje da će i na samopouzdanje i sistem domaćina uticati izostanak Mesija.

A nakon što Klasiko "presudi" Lopetegiju, ostaje nam da s nestrpljenjem čekamo januar, jer užasni rezultati su garancija nekog velikog transfera, možda i nekoliko njih.

Ako ništa, dovoljno je što se pominje Zlatan Ibrahimović, jer nema sumnje da bi s njim u timu dobili više nego zabavan Real za gledanje.

