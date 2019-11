Žižović na klupi Zrinjskog: Da ne vjerujem u sebe ne bih dolazio

Ono što se spekulisalo prethodnih dana dobilo je zvaničnu potvrdu - mladi stručnjak Mladen Žižović imenovan je na mjesto trenera fudbalskog kluba Zrinjski.

Prethodnog vikenda, nakon remija sa Sarajevom u BHT Premijer ligi BiH, Žižović je napustio klupu Radnika i već tada su počele priče da će nasljediti Harija Vukasa. Niko nije želio zvanično da potvrdi ovu informaciju iako su svi znali da je to jedini sljed događaja koji je mogao da "natjera" Žižovića da naprasno napusti Radnik sa kojim je bilježio sjajne rezultate.

"Čast i zadovoljstvo mi je što sam ovdje. Drago mi je što se vraćam u moj klub gdje sam proveo najbolje igračke dane u karijeri. Ali to su dva različita posla i to je nespojivo. Vežu me najljepše uspomene za ovaj grad, ali dolazim u novoj ulozi i očekivanja su velika jer je Zrinjski najuspješni bh. klub i znam gdje dolazim. Da ne vjerujem u sebe ne bih dolazio", rekao je Žižović na predstavljanju.

Tim iz Bijeljine je vodio od sredine maja 2017. pa sve do sada i sa klubom je prošao kroz mnoge rezultatske krize, ali je imao i impresivne serije pobjeda.

Sa njim je Radnik igrao i na međunarodnoj sceni i mali je nedostajalo da eliminišu Spartak iz Trnave u kvalifikacijama za Ligu Evrope.

Sada će voditi klub u kojem je pritisak mnogo veći. Došao je u redove višestrukog prvaka BiH koji će sigurno već ove sezone, bez obzira na zaostatak nakon 16 kola, pokušati titulu da vrati u Mostar.

"Mladene, dobrodošao natrag", između ostalog piše u saopštenju Zrinjskog koji je bio jedan od klubova u Žižovićevoj igračkoj karijeri i za klub "Pod Bijelim brijegom" je upisao 170 službenih nastupa.

Ugovor sa Žižovićem je potpisan do do 31. maja 2022. godine, a mladi stručnjak je juče trebalo da odradi prvi trening sa timom.

Trenutno je pauza u prvenstvo zbog nastupa reprezentacija u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo naredne godine i Žižović će imati vremena da se upozna sa igračkim kadrom i ono što je mnogo bitnije da se igrači upoznaju sa njegovim sistemom rada.

Nakon odigranih 16 kola "plemići" su peti na tabeli sa 26 bodova što je šest manje od lidera Željezničara i Sarajeva.

Žižovića su na klupu Zrinjskog doveli sjajni rezultati koje je bilježio vodeći Radnik koji mu je ujedno i jedini klub koji je vodio u dosadašnjoj trenerskoj karijeri.

Sigurno je da rezultati ne mogu uvijek da dođu preko noći, a trenerski debi za Zrinjski će imati na vrućem gostovanju u Banjaluci kod Borca koji je trenutno u najboljoj formi od svih klubova u BHT Premijer ligi BiH.

Do kraja jesenjeg dijela prvenstva ostala su još tri kola i osim protiv Borca Zrinjski očekuju još dva domaća susreta i to protiv Mladosti Doboj Kakanj i Radnika.