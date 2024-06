Žižović naslijedio Marinovića na klupi FK Borca

Fudbaleri banjalučkog Borca počeli su pripreme za novu sezonu, ali danas u Platonovoj ulici bio je u znaku iznenadnog raskida saradnje sa trenerom Vinkom Marinovićem.

Marinović je u nedavno završenoj sezoni sa "crveno-plavima" osvojio titulu šampiona BiH i nekoliko sati uoči starta priprema pojavila se informacija koja je iznenadila sve.

"Vinko je izrazio želju za novom etapom u trenerskoj karijeri. Trenutno ima dvije-tri ponude, od kojih je jedna veoma izvjesna, tako da su klub i trener dogovorili da se ugovor raskine sporazumno. Zahvaljujemo mu na svemu što je uradio u proteklom periodu, koji je krunisan osvajanjem šampionske titule", poručio je sportski direktor FK Borac Oliver Jandrić.

Ubrzo nakon toga iz Platonove je saopšteno da je Marinovića zamijenio Mladen Žižović.

Žižović, fudbalski stručnjak iz Rogatice, bio je bez posla, nakon što je tokom sezone raskinuo saradnju sa makedonskim Škupijem, sa kojim je nekoliko puta bio proglašen za trenera mjeseca. Žižović je tokom bogate igračke karijere nosio dres Borca, a trenersku karijeru je gradio kako u BiH (Radnik, Zrinjski, Sloboda), tako i u inostranstvu (Al Kolod i Škupi).

Inače, Banjalučani nemaju mnogo vremena na raspolaganju jer narednog mjeseca igraju kvalifikacije za UEFA Ligu šampiona. Osim u stručnom štabu (otišao i Marinovićev saradnik Danimir Milkanović), ima i određenih igračkih nepoznanica.

Crveno-plavi dres neće nositi Stefan Fićović, Jovan Nišić, Bojan Pavlović, Vasilij Terzić i Milan Makarić, kojima su istekli ugovori. Još su nejasni statusi Alena Jurilja i Jakova Blagaića, koji takođe više nisu pod ugovorom, ali postoji šansa da i naredne sezone nose Borčev dres. Od novajlija u Borcu se svakako ističe ime Luke Misimovića. Riječ je o sinu legendarnog fudbalera Zvjezdana Misimovića, koji bi narednih dana trebalo da potpiše ugovor sa Banjalučanima. U pitanju je devetnaestogodišnjak koji je do sada bio član mladog tima njemačkog Ingolštata.

"Crveno-plavi" u ponedjeljak, 17. juna, putuju u slovenačko Zreče, a tokom pripremnog perioda u Sloveniji odigraće i tri kontrolne utakmice.

"Dobili smo plan rada tokom prelaznog perioda i vjerujem da ga je većina igrača ispoštovala. Idemo dobro da radimo, da se dobro spremimo. Znamo šta nas čeka, koji su izazovi i ciljevi pred nama. Kao kapiten nadam se da ćemo što prije biti kompletni, kako sa šefom stručnog štaba, tako i sa igračkim kadrom, jer već za mjesec dana čekaju nas veoma bitne utakmice, možda i najbitnije do sada. Takva šansa ne pruža se svaki dan i na nama je da iskoristimo takvu priliku", rekao je kapiten Borca Srđan Grahovac.

Predsjednik Skupštine FK Borac Stojan Malbašić poželio je ekipi još bolje rezultate u narednoj sezoni.

"Naš cilj je da se i naredne sezone borimo za šampionsku titulu, ali ove godine imamo jednu veliku šansu, šansu koju naš klub do sada nije imao, a to je prolazak prvog pretkola u Ligi šampiona, što bi za nas značilo ostanak u Evropi još dva-tri mjeseca. Klub tu može dobro finansijski da zaradi, igrači mogu da se afirmišu i nadam se da će im to biti veliki motiv za rad i pripremu za ulazak u evropske utakmice i prvenstvo", kazao je Malbašić.

