Žižović uoči Veleža: Želimo i ove godine da osvojimo titulu

Banjalučki Borac čeka novi težak ispit. Ekipa Mladena Žižovića gostuje Veležu u okviru derbija 12. kola Premije lige BiH.

"Velež je kvalitetno odradio posljednje dvije utakmice, u Kupu BiH gdje su prošli dalje i domaći meč u ligi protiv Posušja. Moramo da obratimo pažnju na nekoliko vrlo kvalitetnih igrača koje imaju u svojim redovima. Očekuje nas kvalitetan sportski ambijent, vrhunski teren, očekujem da i vrijeme bude idealno, tako da postoje svi preduslovi za jedan istinski derbi. Mi u jednom nizu sjajnih rezultata dočekujemo ovo gostovanje koje nam je i te kako važno, možda i jedno od najvažnijih u ovoj polusezoni za ambicije koje imamo", rekao je Žižović.

Pa je dodao.

"Jesmo pomalo umorni, osjeća se da su neki igrači roviti, vidjećemo danas na treningu. Zasta se susrećemo sa poteškoćama, ali imamo dovoljan broj igrača da odgovorimo na te izazove i nadam se da će ti biti onako kako mi želimo. Sigurno i Velež ima svoje ambicije, ali ni mi svoje ne krijemo, želimo i ove godine da osvojimo titulu ako je to realno i moguće, a mislim da jeste i na tom putu želimo da upisujemo bodove."

U prošlom kolu ''crveno-bijeli'' su pokazali šampionski mentalitet kada su nadoknadili 0:2 protiv Širokog Brijega i na kraju trijumfovali.

"Uvijek treba biti realan i znati sa kojim ambicijama želiš da gradiš samopouzdanje. To jeste jedan veliki proces, mi smo od prvog dana i priprema u Sloveniji izgradili pobjednički mentalitet i mislim da smo ga unijeli u svlačionicu. Ne možete u životu da očekujete da ćete sve bitke da dobijete, ali mi zaista želimo da se pokažemo u dobrom svjetlu. Taj mentalitet smo pokazali u prošloj utakmici gdje obično ekipe poslije jednog sjajnog rezultata u Evropi, a imate milion primjera, padnu u domaćem prvenstvu. Mi smo možda bili na tom putu poslije 15 minuta, da nas okarakterišu kao takve. Međutim, uspjeli smo da se vratimo, pokazali smo sjajno izdanje i mnogo nam je bitan način na koji smo došli do pobjede. Važnije je to od puka tri boda, mislim da je to fenomenalna utakmica za nas koja nam daje snagu i energiju da nastavimo u tom ritmu."

Velež se trenutno nalazi u zoni ispadanja, ali Žižović ne podcjenjuje ranjenog protivnika i u utakmicu će ući sa maksimalnim fokusom.

"Svi mi znamo šta je Velež i kakve igrače ima na raspolaganju. To nije puno drugačija ekipa od one koja je prošle sezone izašla u Evropu, koja je bila konstantno u vrhu. Imali su određenih problema na početku prvenstva, mnogo rotacija u stručnom štabu. Mislim da smo vidjeli njihov način i stil igre ovdje u Banjaluci kad ih je vodio novi trener. Sigurno da takav njihov pristup očekujemo i u Mostaru. Vrlo su agresivni, vrlo vjerovatno će krenuti tako od prvog minuta, pogotovo na domaćem terenu. Oni imaju svoje ambicije, mi imamo svoje, ali i svoj plan igre kako ćemo to riješiti i nadam se da će to tako da bude."

Kada je u pitanju igrački kadar, banjalučani imaju određenih problema.

"Definitivno smo izgubili Bajdea narednih 20 dana, Datkovića smo izgubili do kraja sezone. Grahovac se vraća u tim, danas i juče je trenrao, vidjećemo da li ćemo ga i koliko koristiti, da li će to biti od prvog minuta ili u nastavku. Međutim, bitno je i samo njegovo prisustvo u svlačionici, u samom timu. Imamo 2-3 igrača koja nisu trenirala, vidjećemo danas na treningu, dosta je upitnika ali ovi momci koji treniraju ne poznaju prepreke i sigurno ćemo i ovaj napor preskočiti na najkvalitetniji mogući način i pokušati doći do pobjede", zaključio je Mladen Žižović.

Podsjećamo, utakmica je na programu u subotu sa početkom u 16 časova.

