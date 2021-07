Zlatan Ibrahimović objavio fotografiju s idolom

Švedski napadač Zlatan Ibrahimović nikad nije skrivao da mu je jedini pravi idol u karijeri bio brazilski Ronaldo.

Stoga je u nedjelju uveče na društvenim mrežama objavio fotografiju s jednom od najvećih fudbalskih legendi, čuvenim Zubom.

"Samo zamisli Ronaldo", napisao je Ibrahimović uz fotografiju.

Pamti se čuveni snimak kada su u derbiju između Intera i Milana Ibrahimović i Ronaldo bili na terenu, a Šveđanin nije skidao pogled sa idola. "Niko nije kao Ronaldo, on je fenomen. Želio sam da budem igrač baš kao on. Mogao je da uradi nemoguće stvari na terenu i stvarao je magiju. Uzeo bi loptu i kao da bi poručio: 'Sve će biti u redu, preuzimam brigu o njoj.' Takav igrač nije postojao ranije, a nema ga ni danas. Ne postoji. Kao mlad igrač često sam ga gledao i govorio sam sebi da želim biti poput njega, igrač koji radi razliku. Prema mom mišljenju, on je bez sumnje najveći igrač u istoriji", pričao je ranije Ibrahimović o Ronaldu.

