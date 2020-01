Zlatan Ibrahimović odabrao broj koji će nositi u Milanu

Zlatan Ibrahimović je danas došao u Milano na ljekarske preglede i službeni potpis ugovora očekuje se do kraja dana.

Mnogo se nagađalo o tome koji će broj Zlatan nositi na dresu, a sve nedoumice riješene su na Twitteru kada je na službenom profilu Milan objavio Ibrahimovićev novi broj.

Iako se predviđalo da će Zlatan nositi broj 1, on se nije na to odlučio. Ibrahimović je svoj broj povezao sa inicijalima, te je zbog sličnosti sa slovima ZI odabrao broj 21.

Podsjetimo, Ibrahimović je u Milanu od 2011. do 2012. godine nosio broj 11, no on trenutno pripada Fabiju Boriniju.