Zlatan Nalić: Ništa ne mogu uraditi sam, ovo nije samo moj uspjeh

Fudbalski klub Sloboda Tuzla na dobrom je putu da se nakon jedne sezone u Prvoj ligi Federacije BiH vrati u elitu.

Ss 36 bodova iz 15 kola, predvođena Zlatanom Nalićem, Sloboda je osvojila jesenju titulu.

Dolaskom Senada Mujkanovića na predsjedničku poziciju, poslije toga i trenera Zlatana Nalića sa saradnicima - Darkom Mitrovićem, Eldinom Čengićem, uz ponajboljeg stručnjaka za rad s golmanima Mirsadom Dedićem počela je realizacija projekta kojim se želi povratak FK Sloboda u Premijer ligu BiH.

„Ako analiziramo ovih 100 dana od kada smo zajedno, složit ćete se da Sloboda ima nestvarnu statistiku. Tek 100 dana smo zajedno. Kasnili smo sa pripremama tri sedmice, napravili skauting 40 igrača koji u tom trenutku nisu imali klub i za četiri dana formirali potpuno nov tim koji je 17 dana nakon svog nastanka počeo igrati takmičarske utakmice i pobjeđivati“, govori Zlatan Nalić, šef stručnog štaba Slobode.

On je podsjetio da je Sloboda ove jeseni u 17 odigranih utakmica slavila 14 pobjeda.

„Prvi smo u ligi, sa najviše postignutih golova, najboljom gol-razlikom i najviše pobjeda“, dodaje Nalić i podsjeća da su srušena i dva klupska rekorda, a radi se o seriji od 10 vezanih pobjeda, kao i nizu sa najviše ostvarenih pobjeda na domaćem terenu.

„Zabilježili smo i pet gostujućih trijumfa na osam utakmica. Izborili smo osminu finala Kupa Bosne i Hercegovine pobjedama nad Mladosti DK i Željezničarom. Iskreno, ovome se malo ko nadao“, priča trener Slobode pa spušta loptu na zemlju.

„Podvlačim, moramo biti ponizni i sa obje noge čvrsto stajati na zemlji jer je ovo prvi dio sezone, a znamo svi da se jedino kraj računa!“, dodaje Nalić.

Sloboda je posebno dominantna pred domaćom publikom. Stadion Tušanj bio je odlično posjećen, a uglavnom su se u gradu soli igrale noćne utakmice, pod svjetlima reflektora.

„Tuzlanska publika zna da prepozna iskrenost, borbu i energiju na terenu i nas oko terena. Njihova podrška nam je omogućila ovaj podvig! Imali smo sjajnu podršku i Tušanj je bio neosvojiv. Publiku ne možeš prevariti. Navijači vide i osjete energiju“, poručuje Nalić.

Prva liga F BiH je mnogima nepoznanica, naročito onima koji nisu direktno involvirani. Sigurno da je Nalić zajedno za stručnim štabom u ovom periodu mnogo bolje upoznao ostale ekipe. Jasno mu je da su rivali ekstra motivirani protiv Tuzlaka.

„Liga nije nimalo laka! Meni je takođe sve ovo novo! Nemam ni ja iskustva iz ovog ranga. Sloboda je, uz možda Čelik, najveći brend i mi igramo protiv nevjerovatno motiviranih protivnika kojima je utakmica protiv nas vrhunac godine, nekima i karijere. To nas malo, naravno, čini i ponosnim, ali nam stvara veliki problem jer protivnici daju 300 posto protiv nas. Džaba ih skautiramo, jer to nisu iste ekipe kada igraju protiv nas“, kaže Nalić.

Sloboda je svojim navijačima poklonila i pobjedu protiv Željezničara u šesnaestini finala Kupa BiH, što je bilo veliko iznenađenje. Upravo će proljetni dio sezone crveno-crni otvoriti susretom osmine finala u najmasovnijem klupskom takmičenju. Protiv koga će Sloboda igrati bit će poznato tek nakon obavljenog žrijeba. Ambicije u Kupu BiH ovise od zimskog "mercata", kaže Nalić.

A kada je riječ o pojačanjima, Nalić je jasan da će biti nadogradnje tima.

„Potrebno nam je nekoliko ciljanih pojačanja kako bismo ovaj odlični tim učinili još boljim, izdržljivijim i jačim! Za to su nam potrebna tri-četiri baš dobra pojačanja“, kaže Nalić.

Naliću je ovo drugi mandat u Slobodi, klubu za koji se vezuje i njegov DNK zbog oca Mesuda koji je legenda crveno-crnih. Mnogi Slobodine ovosezonske uspjehe povezuju s Nalićevim povratkom na Tušanj.

„Sada je isti tim ljudi kao i 2018. godine. Tada smo bili na bod do Evrope i da je bilo interesovanja nastupili bi u evropskim takmičenja. Vjerovatno bi i danas razmišljali u Evropi, a ne o povratku u Premijer ligu BiH. Ipak, hvala na pohvalama, ali već sam istaknuo da ovo nije moj uspjeh. Ništa ne mogu uraditi sam bez igrača, uprave, navijača, sponzora, medija. Za uspjeh su potrebni svi koje sam naveo i to smo uspješno sinhronizirali od juna do danas“, zaključio je Nalić.

