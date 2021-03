Zlatan dokazao da je Sanremo "njegov", Miha bolje otpjevao

Zlatan Ibrahimović se pojavio i treće večeri Sanrema, a nakon što ga je voditelj pitao koja je to osoba koju bi volio da vidi pored sebe na sceni Aristona, na sceni se pojavio i Siniša Mihajlović.

Zlatan Ibrahimović se pojavio treće večeri Sanrema oko 23 sata nakon što se Amadeus, koji po drugi put vodi festival zabrinuo zbog njegovog kašnjenja. Niz stepenice je sišao ponovo uz pesmu "Jutro je" i objasnio gledaocima da je zakasnio zbog saobraćajne nesreće na putu ka Sanremu. Nesreća se zaista dogodila jer je i ekipa RTS-a boravila u Sanremu.

No da li je zaista tačno ono što je Zlatan ispričao ili je dio skeča, ne znamo. Naime, izjavio je da je nakon što je bio blokiran tri sata na auto-putu pomislio da neće stići do kraja festivala te je izašao iz kola i zaustavio motociklistu koji je na sreću, po Zlatanovim riječima, bio navijač Milana pa su 60 kilometara putovali na motoru.

Takođe je još jednom ponovio da je Sanremo "njegov" festival, a na pitanje gdje je juče bio s obzirom na to da se vratio u Milano jer je njegov klub igrao s Udinezeom, Zlatan je izjavio da je bio u svojoj kući i pitao se zašto nisu došli kod njega jer "Kada Zlatan ne može da dođe, festival mora da dođe kod Zlatana".

Amadeus se pitao gdje bi svi stali na šta je Zlatan odgovorio da bi orkestar bio u hodniku, pjevači u salonu, djevojke iz orkestra sa Zlatanom naravno, a Akile Lauro, pevač vrlo ekscentričnog stila bi bio u garaži gdje bi čuvao Zlatanove automobile jer bi se lopovi uplašili kada ga vide.

Zlatan je još jednom izazvao puno smijeha orkestra koji je jedina publika trenutno u teatru Ariston zbog ekstremno strogih antikovid mjera.

Oko 23.30 na sceni se pojavio i Siniša Mihajlović nakon što je Amadeus pitao Ibrahimovića koja je to osoba koju bi volio da vidi pored sebe na sceni Aristona. Ibra je rekao: "Želio bih da predstavim mog velikog prijatelja, velikog gladijatora, osobu koja zna šta je hrabrost, osobu koja je zaista snažna na terenu, skoro kao Zlatan, Siniša Mihajlović!"

Nakon što je Amadeus Siniši rekao da je vrlo elegantan, on je odgovorio da izgleda kao Džejms Bond, a kada ga je upitao da li mu se dopada njegov festival Zlatan ga je prekinuo riječima: "Izvini, misliš moj festival?" Na to je Siniša rekao: "Svaki put kad smo se čuli Zlatan mi je rekao da treba da dođem na njegov festival".

Razgovor se nakon toga nastavio pričom o tome kako je nastalo prijateljstvo između Siniše i Ibre.

"Udario me je glavom na utakmici Juventus Inter", rekao je Siniša. "Tada si bio s Juventusom, ne sa mnom. Sa njim mora tako, ne možeš da mu prijetiš, već moraš da ga isprovociraš".

Nakon toga ih je Amadeus pitao kada su se pomirili, a Siniša je rekao da, kada je Ibra došao da igra za Inter, htio je da mu vrati udarac glavom, Zlatan je rekao da je vidio Sinišu kako trenira u svlačionici i kako je bio jači i veći od samih igrača, a Siniša je rekao da je tako moralo biti jer je trebalo da ga se plaše.

Mihajlović je rekao da zavidi Ibri na Kupu šampiona dok je Ibra rekao da je odigrao oko 900 utakmica i da je Siniša jedan od najjačih igrača s kojima je igrao, kao i Maldini jer, iako je bio agresivan, bio je vrlo iskren kao i Kelini. Siniša je takođe rekao da Ibrahimović igra sa drugim igračima kao što se tata igra sa djecom.

Nakon toga je Amadeus rekao da je Zlatan u životu sreo jako puno opasnih protivnika, ali i da je Siniša imao takav susret, životni susret s opasnim protivnikom, a to je bolest.

Siniša je rekao da je to opisao u svojoj knjizi, da je došlo kao grom iz vedra neba, perfidna bolest za koju je on bio ubijeđen da se njemu nikada neće dogoditi, da mu se srušio svijet iznenada i da je nakon nekoliko dana u kojima je bio vrlo neraspoložen podigao, napunio pozitivnom energijom i krenuo dalje. Da je od momenta kada je ušao u bolnicu bio siguran da će pobijediti bolest i život mu je pokazao da je bio u pravu.

Amadeus je pitao Zlatana kako je on podnio vijest o Sinišinoj bolesti. Ibra je rekao da nekoliko dana nije mogao da ga pozove jer nije znao šta da mu kaže te da kada ga je napokon pozvao, Siniša je bio taj koji je tješio njega, a Zlatan mu je rekao da je tu za njega za sve što mu treba. Siniša se na to našalio rekavši da je bio pod lijekovima te je zato tako reagovao, a Ibra je dodao da mu je na sve to što on može da učini za njega Sini (tako ga naime zove) rekao da mu je potreban napadač koji može da daje golove poput Ibre. Siniša je takođe rekao da bi zaista bilo šteta da Ibra igra za Bolonju, a da niko od navijača Bolonje ne može uživo da ga vidi na terenu.

Nakon toga je Amadeus pitao Sinišu da li postoji nešto što nikada nije uradio zajedno sa Ibrom, a izuzetno bi volio, na šta je Siniša odgovorio da nije baš da bi izuzetno volio, ali pošto su na muzičkom festivalu, onda je to da zapjevaju zajedno jer on voli italijansku muziku i pjesma koja mu se dopada je "Vagabondo", tj. "Lutalice", jer on i Zlatan jesu upravo to, pošto su stalno po "bijelom svijetu".

Tada je Amadeus pozvao na binu Fjorela koji je uručio cvijeće Siniši koje je on dao Ibri. Fjorelo je njih četvoro kao bend nazvao "Aba" jer su oni Šveđani, a Zlatan je rođen u toj zemlji i pitao ga je da li ih poznaje. Ibra je u svom stilu odgovorio da ih ne zna, ali da oni njega sigurno znaju.

Tako su na trenutak Siniša Mihajlović, Zlatan Ibrahimović, Amadeus i Fjorelo postali "Abadeus" i zapjevali. Doduše najviše je pjevao Fjorelo, ali su se na refrenu svi raspjevali. Ibra koji je visok 195, dominirao je na sceni.

Tako je proteklo treće veče Ibrinog festivala.

Sedamdeset prvi festival italijanske muzike završava se u subotu u zoni koja je od noćas postala tamnonarandžasta zbog teške epidemiološke situacije, a to znači da neće raditi ni kafići ni barovi uz mnoge druge stvari koje će doživjeti potpuna limitiranja, a sama Italija sasvim moguće ide ka novom totalnom zaključavanju.