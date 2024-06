Zlatko Dalić: Luku Modrića čaka torta i špalir

Dečki jako dobro rade, svaki trening je sve bolji, poručio je Zlatko Dalić, selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske.

„Vatreni“ sutra u Rijeci od 19 sati protiv Sjeverne Makedonije igraju prvu pripremnu utakmicu uoči nastupa na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj.

Uvodno obraćanje medijima očekivano je počelo pitanjima o Luki Modriću koji je sinoć postao najtrofejniji igrač u istoriji Real Madrida.

“Iskoristit ću prigodu i Luki čestitati na šestom trofeju Lige prvaka, jedan je od rijetkih igrača kojima je to uspjelo. Luka dolazi u utorak ujutro, jedva čekamo da nam dođe, da mu poklonimo tortu, tako je tradicija za osvajače Lige prvaka. Nema bolje stvari nego da nas s takvim motivom i tom inspiracijom povede na Euro. Sve što Luka radi je primjer svima, pogotovo mladima, koliko treba volje i rada da se to sve ostvari. On je najbolji igrač Hrvatske svih vremena, nemam što dodati više o njemu. Hvala mu na svemu što čini za mene kao izbornika, reprezentaciju i narod“, rekao je Zlatko Dalić i dodao:

„Ako potpiše novi ugovor u Realu, to je najbolja stvar. Oni su sve svoje zvijezde otpisali prije, a Luka će karijeru završiti tamo. Kad stigne, napravit ćemo špalir za Luku Modrića i zapjevati mu. Jesmo li se čuli? Malo sam ga vidio na videopozivu. Neka uživa s Realom, s dečkima u klubu, imat ćemo priliku proveseliti se i svi ćemo mu čestitati. Ovo je trinaesto finale Liga prvaka u nizu u kojem igra hrvatski igrač. To nije ni realno, ni normalno, ali svaka čast. I Luki i Kovi i Raketi, i svim osvajačima Lige prvaka”.

Zlatko Dalić, koji protiv Sjeverne Makedonije neće moći računati na Luku Modrića, Marija Pašalića i Marcela Brozovića, ali će stotu utakmicu za Hrvatsku odigrati Mateo Kovačić.

“Velika je to stvar za Kovačića, sutra stižu Brozović i Pašalić, Luka dolazi u utorak, nadam se da će svi biti spremni. Pa kreće fokus na Portugal i sve što slijedi. Kako teku pripreme? Odradili smo pet treninga, nemam nikakve primjedbe, samo želju da dečki nastave u takvom ritmu. I da ne bude ozljeda, jako dobro rade, puni su motiva, svaki trening je sve bolji. Respekt prema Makedoniji, zamišljali smo je kao provjeru za Albaniju. Gledamo kako igrati, napadački, s više napadača. To nam je cilj, dat ćemo šansu šesnaestorici igrača, toliko je moguće, neke ćemo odmoriti, neki neće početi, neki neće ni igrati. Nećemo ni koristiti Vlašića iako je u dobrom stanju. Mogu reći da će Perišić početi, igrat će sat vremena. Odlično trenira, ali njegova i naša želja je da ga vidimo u utakmici”, dodao je Dalić.

