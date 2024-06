Zlatko Dalić: Za nas protiv Italije počinje nokaut faza

Za nas protiv Italije počinje nokaut faza natjecanja, poručio je Zlatko Dalić, selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske.

Dan poslije utakmice s Albanijom i remija rezultatom 2:2, strateg „vatrenih“, prije svega se izvinio fotoreporterima.

“Isprika fotoreporterima, nisam zadnji put ništa loše mislio, dečki, oprostite. Nisam nervozan ni ljut, pogotovo ne na vas", rekao je Dalić pa nastavio o mladim igračima u drugom poluvremenu i kritikama...

“Jesu, oni su nam donijeli energiju, potrgali se da utakmicu vratimo u našu korist. I bili smo puno bolji nego prvo poluvrijeme. Imamo do Italije četiri dana da vidimo što je najbolje. Naučio sam na kritike, manje na pohvale, više na kritike, iako je u mojih sedam godina bilo puno uspjeha. Normalno se nosim s time, nemam tu problema. Kad gubimo i igramo loše, ja preuzimam odgovornost, tako je i sada. Kritike prihvaćam, nosim se s njima koliko mogu, svjestan sam kad se osvajaju medalje, onda je moja uloga nikakva. To je tako u Hrvatskoj”.

Govorio je i o Marcelu Brozoviću.

“Marcelo je velikan hrvatskog nogometa, uvijek daje maksimum. Poslije Portugala nismo tako govorili, tad je bio sjajan. Sad je činjenica da ne funkcioniramo kao momčad, onda ni on nije najbolji. Nikad nismo ovoliko lakih lopti izgubili u veznom redu, pa Brozović sve spašava. Nije samo do Brozovića. Moja ideja je da imamo posjed lopte preko ta tri vezna, da se otvaramo s tri igrača. Brozović je možda u lošijoj formi, ali utakmica protiv Portugal je bila dobra, Španjolska takva kakva je. Puno je grešaka ispred njega, ispadne da on nešto ne pokrije. Ne možemo samo o pojedincu. Brozović je imao dobru sezonu u saudijskoj ligi, Kante je dokaz da ta liga nije bez veze. Vratio se u francusku reprezentaciju i bio igrač utakmice. To je posljedica nastupa cijele ekipe”, smatra Dalić.

Onda se dotakao odlučujućih utakmica u grupi.

“Mi smo bili na rubu ispadanja i u Kataru, i na prošlom Euru, imali smo takve situacije. Za nas već sad počinje nokaut faza, ‘ajmo to tako shvatiti. Utakmica koja nam sve znači, pobjeda nas gura dalje, poraz nas izbacuje iz te priče. Moramo sačuvati pozitivnu atmosferu, prihvatiti odgovornost i greške da ih više na radimo. U Rusiji u grupnoj fazi nismo primili gol, u Katru jedan, a sad već pet. Svaki opasan napad nam završi u mreži, ne funkcioniramo kako treba. Svi smo poslije Portugala govorili kako je to "to", igrali smo dobro, a sad je nešto lošije. Taj pristup moramo mijenjati, ovo je nokaut faza, idemo to proći najbolje što možemo”, kazao je Dalić.

Spomenuo je da je Hrvatska jedna od rijetkih reprezentacija koje nema žuti karton u igri.

“To je pokazatelj da nismo dovoljno agresivni, da nismo blizu igrača. Mi primimo gol nakon centaršuta, to moramo blokirati. Nismo u tom dijelu igre dobri. To je razlog, nedostaje nam agresije, taj dio igre nismo uspjeli postaviti. Svih pet golova su olako primljeni, jučer zadnji gol primimo iz kontre u 95. minuti. A vodimo 2:1. Ne ispratimo do kraja, stojimo daleko”, ističe Dalić.

O odnosu s igračima...

“Ponašam se isto svih ovih godina, igraju oni koji zaslužuju. Stavljam i gledam sa stožerom, mislim što je najbolje. Neki igrači imaju kredit, ali gledam najbolje za reprezentaciju i sebe. Moja sudbina ovisi o tome što ću raditi. Ako ću gledati očinski prema nekome, onda neće dobro ispasti. Svi koji su tu, zaslužuju biti tu. Kad smo radili popis svi ste se s njim složili u 98 posto slučaja. Očinski odnos? To se vjerojatno odnosi na starije igrače koji su od Rusije uz mene, dok sam živ bit ću zahvalan njima, ali će igrati koliko zaslužuju. Ne kažem da uvijek pogodim, ne kažem da sam u pravu, da uvijek sve vidim najbolje, ali to su moje odluke”, rekao je Dalić.

Govorio je i o tjelesnoj pripremljenosti.

“Mi smo druga reprezentacija po pretrčanim kilometrima nakon prvog kruga. Međutim, ne stojimo blizu protivničkim igračima. U Portugalu smo svi stajali blizu, sad smo preširoko i predaleko, ne idemo u zajednički presing, tu se pogubimo. Dokaz tome je zadnji gol protiv Albanije. Ostali smo tri na tri, nismo blizu, daleko smo”, kazao je Dalić, pa objasnio pokušaj uvođenja Pjace i Baturine.

“Htjeli smo uvesti Pjacu i Baturinu, da s Pjacom po lijevoj strani napravimo probleme. To je bilo kod rezultata 0:1, s Pjacom smo htjeli dobiti prodornost, ali nakon gola smo odustali od toga, promijenili ideju. Znali smo da Perišić ne može igrati svih 90 minuta u tom ritmu. Taj naš gol je okrenuo našu priču”.

Prokomentarisao je i Ivana Perišića.

“Jednom sam pričao o postocima pa ste me "razvalili". Spreman je, trenira maksimalno, ali nakon devet mjeseci nije mu lako. On daje koliko može”, a zatim i Petkoviću i Budimiru.

“Analizirali smo Albaniju, igraju u sustavu 5-4-1, stoje u dubokoj zoni. Znali smo da ćemo imati posjed, tu nam je onda Bruno važniji igrač. Zna iznuditi prekršaj, koncepcija nam je bila da lopta dođe do Brune, pa da igrači ulaze u prazan prostor. Albanci su stajali u zoni, računali smo na pasove i proboje. To smo htjeli dobiti s Brunom, zato smo se odlučili za njega. Nije Ante izgubio svoje mjesto, stavljamo one za koje mislimo da su najbolji”.

