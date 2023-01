Zlatko Dalić može računati na Roberta Ljubičića

ZAGREB - FIFA je obavijestila Hrvatski nogometni savez kako je prihvatila zahtjev Roberta Ljubičića za promjenom fudbalskog državljanstva te 23-godišnji vezni igrač zagrebačkog Dinama sada može nastupati za hrvatsku reprezentaciju.

Ljubičić je u novembru 2022. godine donio odluku kako u budućnosti želi predstavljati Hrvatsku, nakon čega je započet proces pred Svjetskom fudbalskom organizacijom kako bi Ljubičiću odobrila promjenu državljanstva iz austrijskog u hrvatsko.

Ljubičić je seniorsku karijeru započeo u St. Poltenu, nakon kojeg je zaigrao za bečki Rapid odakle je u ljeto 2022. godine stigao u zagrebački Dinamo.

"Raduje nas odluka kako će Robert moći nastupati za hrvatsku reprezentaciju te vjerujemo da će osnažiti konkurenciju u kadru Zlatka Dalića. Na Robertu je da se svojim igrama nametne izborniku, a ja mu želim dobrodošlicu u hrvatsku nogometnu obitelj", izjavio je predsjednik HNS-a Marijan Kustić.

"Nije bilo lako donijeti ovakvu odluku s obzirom na to da sam odrastao u Austriji, gdje sam se i nogometno razvio, za što Austrija, moji treneri i klubovi imaju moju maksimalnu zahvalnost i poštovanje. No, Hrvatska je u mojoj krvi, to je narod moje obitelji i osjećao sam snažnu želju da predstavljam Hrvatsku kao svoju domovinu", izjavio je Robert Ljubičić.