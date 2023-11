Zlatko Dalić nakon plasmana na EP: Želimo ponoviti Rusiju i Katar

Želimo ponoviti Rusiju i Katar, poručio je Zlatko Dalić selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske.

„Vatreni“ su pobjedom nad Armenijom u posljednjem kolu kvalifikacija u Zagrebu rezultatom 1:0 izborili novi plasman na Evropsko prvenstvo u 2024. godine u Njemačkoj.

Idućeg ljeta ciljaju medalje kao na minula dva Mundijala.

"Čestitam igračima, svaki plasman Hrvatske na veliko natjecanje mora biti uspjeh, a sve preko toga je plus. Kvalifikacije su bile teške, očekivao sam da će biti lakše, a listopad nas je koštao nervoze i stresa. Sad kad pogledamo, dobro nam je došlo: da ja malo izađem iz komforne zone, nikada nisam imao više motiva i to sam prenio na momčad. Bitno je bilo osvojiti ovih šest bodova i to smo napravili: suparnici nisu bili vrhunske kvalitete, no u drugom poluvremenu smo visili jer nismo zabili drugi pogodak. Sve u svemu, plasman na EP je velik rezultat, i u Njemačkoj nas čekaju deseci tisuća navijača. Idemo se opet boriti za Hrvatsku. Hvala svim navijačima koji su nas bodrili, ovo je uspjeh svih nas", kazao je Zlatko Dalić.

Komentarisao je i očekivanja na samom EURU.

"Moramo igrati svoju igru i prvi nam je cilj uvijek proći skupinu. Moramo popraviti mnogo stvari u igri, želimo li ponoviti Rusiju i Katar. Moramo biti bolji, ja sam toga svjestan. Moramo stvarati više šansi, više zabijati, biti okomitiji i ubojitiji, više ulaziti u prazan prostor. Meni EP djeluje jače nego SP, SP igramo lakše nego EP", istakao je Dalić.

