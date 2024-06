Zlatko Dalić nakon poraza: Ovo će još dugo boljeti

Ovo će još dugo boljeti, ali moramo ostati dostojanstveni, poručio je selektor hrvatske fudbalske reprezentacije Zlatko Dalić nakon sinoćnjeg bolnog poraza i vjerovatno eliminacije sa Evropskog prvenstva.

Hrvatska i Italija remizirali su u utakmici trećeg kola Grupe B u Leipzigu (1:1).

"Čestitam igračima na dobroj utakmici, velikoj borbi, htijenju i požrtvovnosti, mislim da su bili dobri. S obzirom na prve dvije utakmice, naš je plan bio kontrolirati igru i ne dopustiti suparniku pogodak, u tome smo uspjeli u prvom dijelu, a u nastavku smo ušli u rizik koji nam se isplatio. Stekli smo prednost, no nažalost kaznilo nas je u 98. minuti", kazao je Dalić.

Hrvati su imali sve u svojim rukama.

"Sudac je sigurno utjecao na rezultat, ne znam gdje je našao tih osam minuta. Govorim to već pet godina, za UEFA i FIFA mi smo mali i nas nitko ne doživljava, sami se borimo. Što god govorim, govorim u vjetar i ispadam smiješan. No, neću tražiti alibi u sucu, imali smo sve u svojim rukama i protiv Albanije i protiv Italije, imali smo na turniru dva promašena kaznena udarca, moram gledati nas i sebe. Žao mi je i boli me što Hrvatsku ne priznaju i ne poštuju, ali želim zahvaliti igračima na turniru i muci. Nije bio naš turnir, a zahvaljujem i navijačima, ponosni smo što je sto tisuća Hrvata došlo u Njemačku. Život ide dalje, pobjede i porazi su sastavni dio", kaže Dalić.

Komentarisao je i Modrićev nastup.

"Luka je promašio kazneni udarac, no odmah je zabio iz igre, što je možda i ljepše. Dao je sve od sebe, njegovom zamjenom htjeli smo osvježiti momčad, da uđe igrač koji može više trčati. Trebalo nam je još više pokretljivosti, a Luka se u 80 minuta maksimalno potrošio", objasnio je Dalić i dodao:

"Ovo će još dugo boljeti, nije lako. Kada sve saberemo, negdje ti nogomet da, negdje uzme. Znali smo uživati u pobjedama i veseliti se svi zajedno, moramo znati biti dostojanstveni i u porazima. Nećemo tražiti krivca nigdje drugdje, ja odgovaram i isključivi sam krivac za to što nismo prošli skupinu. Igrače mogu samo pohvaliti na ovih mjesec dana. Nije nas išlo i to je to".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.