Zlatko Dalić objavio popis igrača za Tursku i Vels

Selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske, Zlatko Dalić, pozvao je 23 igrača za utakmice protiv Turske i Velsa koje će „vatreni“ odigrati u oktobru u okviru kvalifikacija za EURO 2024.

Hrvatsku u nastavku kvalifikacija čekaju domaći ogled protiv Turske (12. oktobra u Osijeku) i gostovanje u Velsu tri dana kasnije u Kardifu.

Na popisu igrača nema Ivana Perišića koji je zadobio tešku povredu koljena na treningu Totenhema.

"Naravno, Ivan će nam izuzetno nedostajati i kao igrač i kao jedan od lidera ove generacije, no to ne mijenja našu ambiciju da kroz ove dvije utakmice napravimo još dva velika koraka prema našem cilju, a to je plasman na EURO 2024. Odradili smo odličan posao u rujnu, ali sada nas čekaju dva najteža suparnika u skupini te moramo ponoviti tu razinu koncentracije, želje i kvalitetnog pristupa koji smo imali protiv Latvije i Armenije", poručio je Dalić.

"Imajući u vidu ozljede Perišića i Oršića, kao i činjenicu da je Ivanušec također načet, proširili smo opcije na krilima pozivanjem Brekala, koji tako dobiva priliku pokazati da zaslužuje ponovno biti dio reprezentacije, za što ima potrebnu kvalitetu. Više sam puta istaknuo da vrata reprezentacije nisu nikome zatvorena te da se svatko može igrama i reprezentativnim ponašanjem vratiti u ekipu", naglasio je Dalić.

Uz objavu popisa, objavio je i novo pojačanje u stručnom štabu. To je proslavljeni reprezentativac Danijel Subašić koji će se priključi i uz Marjana Mrmića raditi s hrvatskim golmanima.

Hrvatska će se okupiti 9. oktobra u Zagrebu. Nakon četiri odigrane utakmice, Hrvatska sa deset bodova dijeli prvo mjesto u grupi sa Turskom (pet utakmica), dok Jermenija i Veles imaju po sedam bodova iz pet utakmica. Posljednja Latvija i dalje je bez bodova, nakon pet odigranih utakmica.

Golmani: Dominik Livaković, Ivica Ivušić, Nediljko Labrović

Odbrana: Domagoj Vida, Borna Barišić, Josip Juranović, Joško Gvardiol, Borna Sosa, Josip Stanišić, Josip Šutalo, Martin Erlić

Vezni red: Luka Modrić, Mateo Kovačić, Marcelo Brozović, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Lovro Majer, Luka Ivanušec

Napad: Andrej Kramarić, Josip Brekalo, Bruno Petković, Marko Livaja, Petar Musa