Zlatko Dalić za "Nezavisne": Daj bože da budemo kao Grčka 2004.

Hrvatska može da ponovi uspjeh Grčke iz 2004. Daj bože da bude tako, ali biće veoma teško. Mnogo je kvalitetnih reprezentacija, rekao je Zlatko Dalić, selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske, u susret Svjetskom prvenstvu u Rusiji.

Hrvatska je težim putem, preko Grčke u dvomeču baraža, došla do vize za Mundijal. Glavni zadatak je ostvaren pod vođstvom Dalića, koji na raspolaganju ima vrlo jak igrački kadar. Tim čine igrači poput Luke Modrića, Ivana Rakitića, Marija Mandžukića, Dejana Lovrena..., a selektor ističe da je glavni cilj proći grupu prvi put od Mundijala 1998. kada su napravili i istorijski uspjeh osvajanjem bronze. Zadatak neće biti nimalo lak jer će igrati protiv Argentine, Nigerije i Islanda.

"Jesmo u jednoj u najtežih grupa, ali to je Svjetsko prvenstvo i tu nema lakih protivnika. U Rusiji su 32 najbolje selekcije svijeta. Dvadeset godina nismo prošli grupu na Svjetskom prvenstvu i to nam je prvi i osnovni cilj, a poslije ćemo da vidimo šta i kako dalje", izjavio je Dalić.

NN: Kako vidite protivnike u grupi i šta će po Vašem mišljenju biti ključ za prolazak u osminu finala?

Dalić: Ključna će biti prva utakmica sa Nigerijom, koja nam je najveći takmac. Island je bio ispred nas u grupi kada smo igrali kvalifikacije i ne možemo reći da je Island slabiji od Nigerije. Jedno je sigurno, biće neizvjesno i teško. Nigerija je promijenila stil igranja. Došao je Nijemac za izbornika (Gernot Ror) i uveo je disciplinu i mlade igrače. Biće nam veoma teško.

NN: Argentina nije samo glavni favorit ove grupe, nego i Svjetskog prvenstva. Može li se reći da niti jedna selekija u grupi protiv njih nema šanse?

Dalić: Argentina ima Lionela Mesija i mogu očekivati da budu svjetski prvaci. Po mom mišljenju, Mesi je najbolji igrač svijeta. Oni jesu favoriti, ali bi trebalo da bude najlakša utakmica u grupi. Tu nemamo šta da izgubimo i možemo da igramo nogomet. Tu možemo mnogo toga da dobijemo. Ali šansu moramo da tražimo protiv Islanda i Nigerije.

NN: Za Vas kažu da ste na slatkim mukama. U ekipi imate mnogo vrhunskih igrača, da li će biti teško izabrati putnike za Rusiju?

Dalić: Neće biti teško. Imamo kvalitetne igrače i tu ne treba šta izmišljati. Zna se ko je odradio kvalifikacije i zna se ko čini okosnicu tima. Igrači igraju u velikim klubovima i oni će dobiti prednost jer je zaslužuju. Hrvatska ima tri predstavnika u finalu Lige šampiona i jednog u finalu Lige Evrope. To je pokazatelj naše kvalitete. Slatke su muke i moja je najveća briga da igrači dođu zdravi i spremni. To nam je najveći problem.

NN: Koliko je teško voditi takvu ekipu sastavljenu od zvijezda? Imate li problema u svlačionici?

Dalić: Nije lako voditi ekipu sa zvijezdama. Nemam problema zasad. Igrači su korektni i profesinalci. Oni znaju šta nam je cilj. Nema niko pravo da se ljuti ili da bude uvrijeđen na neke moje odluke. Jedan je motiv, a to je Svjetsko prvenstvo. Većeg motiva od toga nema i ne može biti. Nisam trener koji galami, treba znati raditi sa ljudima. Idem na povjerenje i znanje. Prošla su vremena kad se galamilo. To više ne prolazi, pogotovo ne na ovom vrhunskom nivou.

NN: Da li je pred Mundijal za Vas dodatni pritisak istorijski rezultat iz 1998. i SP u Francuskoj? Može li se povući paralela između ovog i onog tima Hrvatske?

Dalić: Već 20 godina živimo u sjeni tog rezultata i to sa pravom jer je to vrhunski rezultat. Igrači sada igraju u boljim klubovima nego što je to slučaj bio onda. Nogomet je naredovao i teško je uporediti te dvije generacije. Imamo kvalitetu, ali je puno favorita u Rusiji.

NN: Ko su po Vašem mišljenju glavni favoriti i može li Hrvatska da uradi nešto slično Grčkoj 2004. kada su bili prvaci na Evropskom prvenstvu u Portugalu?

Dalić: Favoriti su Brazil, Argentina, Njemačka, Španjolska. Teško je da neko može iznenaditi. Hrvatska može kao Grčka, daj bože da bude tako. U Rusiji će biti dosta kvalitetnih reprezentacija. Teško je reći da će neko sigurno biti prvak.

Čast i odgovornost

NN: Preuzeli ste reprezentaciju u veoma teškom trenutku, da li je to bila teška odluka?

Dalić: Nije mi bilo teško. Nisam puno razmišljao. Prihvatio sam poziv istog trenutka, nisam mnogo razmišljao o nekim negativnim i pozitivnim stvarima koje mogu da se dese. Sad vidim koliko su velika očekivanja od nas i koliko je teško biti izbornik. To nije nimalo lak posao, ali je čast i ponos. Treba znati nositi se sa pritiskom i vidjećemo kako će to izgledati na Svjetskom prvenstvu.

Realu prednost

NN: Kome dajete prednost u finalu Lige šampiona koje će igrati Real Madrid i Liverpul? Kojeg igrača ćete u Rusiju voditi kao evropskog prvaka?

Dalić: Ako ćemo gledati tako da će prvak Evrope samim tim biti pun samopouzdanja, onda je to bolje da bude Real, jer tamo imamo dva igrača. Real i Liverpul zaslužuju da osvoje trofej. Real je iskusnija ekipa od Liverpula, kojem je ovo veliki izazov i nada. Imaju sjajan trio u napadu (Robert Firmino - Mohamed Salah i Sadop Mane) i oni mogu da naprave mnogo. Realu dajem prednost zbog iskustva.