"Zlatna lopta" neće biti uručena prvi put u istoriji

Prestižna nagrada "Zlatna lopta", u organizaciji Frans fudbala, zbog pandemije virusa korona neće biti dodijeljena prvi put od 1956. godine, saopštili su iz tog lista.

Kako se navodi, ova odluka donesena je zbog nepostojanja fer uslova za sve kandidate, jer su u nekim ligama šampionati prekinuti, a negdje nastavljeni.

Posljednji osvajač, prošle godine, bio je Lionel Mesi, ujedno i rekorder sa šest trofeja.

Kristijano Ronaldo je pet puta bio najbolji, a Mišel Platini, Johan Krojf i Marko Van basten po tri puta.

Prvi osvajač 1956. godine bio je Stenli Metjuz, koji je pobijedio ispred Alfreda di Stefana i Rejmonda Kope.

BREAKING: For the first time since 1956, the Ballon d'Or will not be awarded to any player this year due to the break in football in 2020 pic.twitter.com/V5L1ty5Tqz