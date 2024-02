Zlato za Nedžada Husića u Turskoj

Nedžad Husić osvojio je zlatnu medalju u kategoriji do 80 kilograma na tekvando turniru „Turkish Open G1-E2“ održanom u Turskoj.

Na takmičenju je nastupilo 1.714 boraca u muškoj i ženskoj konkurenciji. Bh. reprezentativac je do zlatne medalje došao nakon tri ostvarene pobjede u konkurenciji seniora.

Ema Kurić, bila je najuspješnija bh. juniorka koja je stigla do zlata ostvarivši pet pobjeda u konkurenciji do 59 kilograma, dok je Anja Hrgić osvojila bronzu u kategoriji do 63 kg.

Srebro je pripalo junioru Benjaminu Husiću u kategoriji do 73 kilograma,

