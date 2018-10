"Zmajevi" lakšim putem do EP?

Dok još čekaju protivnike u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2020, fudbaleri reprezentacije BiH se nalaze u odličnoj situaciji u Ligi nacija, preko koje takođe mogu da izbore plasman na završnu smotru Starog kontinenta.

"Zmajevi" nikada u istoriji nisu igrali na Evropskom prvenstvu i najveći uspjeh svakako je učešće na Svjetskom prvenstvu u Brazilu 2014. Sada su veoma blizu toga da možda i lakšim putem dođu do završne smotre. UEFA je osnivanjem Lige nacija nekim selekcijama olakšala put do EP, a tamo ćemo vidjeti 24 selekcije, od čega će četiri tima doći iz Lige nacija. Liga nacija je sastavljena od četiri lige (A, B, C, D) i pobjednik svake od njih će biti nagrađen plasmanom na takmičenje, koje će se odigrati u 12 gradova širom Evrope.

Ovo se sve znalo čim je UEFA objavila da će se igrati Liga nacija, ali sada, nakon tri kola, BiH je lider u grupi s velikim šansama da izbori ne samo plasman u Ligu A, nego i plej-of, nakon čega će, ukoliko bude najbolja, izvaditi vizu za prvenstvo Evrope.

Žrijeb grupa kvalifikacija za EP na programu je 2. decembra u Dablinu i već sada je jasno da je Liga nacija lakši put za četu selektora Roberta Prosinečkog. Naime, kako stvari trenutno stoje, BiH bi u plej-ofu trebalo da odmjeri snage s Ukrajinom, Rusijom ili Velsom, koji su trenutno lideri svojih grupa u Ligi B. Ukrajina je jedina koja je već nakon tri kola sigurno prva, dok Rusiji i BiH za miran san treba još po bod. Najneizvjesnije je u Grupi 4, gdje će veliku borbu voditi Vels i Danska. Vels ima dva boda više, ali i meč više, a prednost ime je što će međusobni duel odigrati na svom terenu.

Plasmanu na Evropsko prvenstvo kroz Ligu nacija nadaju se i u taboru Srbije. "Orlovi" drže prvo mjesto u svojoj grupi, ali daleko od toga da su mirni na tom mjestu. Do kraja će odigrati još dva meča u grupi i naredni u kojem dočekuju Crnu Goru po svemu sudeći će biti presudan.

Dok se Srbija i BiH bore za plasmane u višu ligu, aktuelni vicešampion svijeta Hrvatska je zakovana za dno Grupe 4 Lige A. Vrlo blizu su ispadanja u Ligu B, a da bi napravili pravo malo čudo i došli do prvog mjesta moraju da savladaju kod kuće Španiju i u gostima Englesku. Nakon dva kola imaju samo jedan bod i sve u Hrvatskoj još boli poraz u gostima kod Španije 0:6. Dodajmo da "vatreni" još nisu postigli niti jedan pogodak i nalaze se u društvu San Marina, koji je jedini tim koji još nije zatresao mrežu protivnika.

Brojke

9 bodova ima BiH, što je šest više od Austrije, koja ima meč manje.

0 golova postigla je Hrvatska u Ligi nacija, kao i San Marino.

1 bod više od Crne Gore ima Srbija, a u narednom kolu igraju u Beogradu