"Zmajevi" lete preko "Okeana"

Fudbalske reprezentacije BiH i Senegala sutra veče (20 časova) će odmjeriti snage u francuskom Avru na jednom od najljepših stadiona Evrope "Okean". Ovo će biti dobra prilika da "zmajevi" dođu do drugog trijumfa pod vođstvom selektora Roberta Prosinečkog.

Bh. tim je u petak savladao Bugarsku s 1:0 i to je bila prva pobjeda za Prosinečkog kao seletora "zmajeva" nakon remija i poraza na američkoj turneji. "Zmajevi" su u Buragskoj počeli neki novi let, a da li će nastaviti raširenih krila, vidjeće se u Francuskoj. Meč će biti odigran na stadionu koji je izgrađen 2012. godine i koštao je 100 miliona evra. Smješten je tik uz obalu Atlantskog okeana i ima kapacitet nešto više od 25.000 gledalaca.

BiH će u Francuskoj imati veliku podršku navijača, a mali problem za igrače može da predstavlja to što su se na putu od Bugarske do Francuske po dva puta vozili autobusom i avionom. Iz Razgrada su išli autobusom sat i po do najbližeg aerodroma, a zatim su letjeli za Istanbul, gdje su presjeli u drugi avion koji ide za Francusku. Nakon toga su se još dva sata vozili autobusom do Avra. Niti Senegal nije prošao puno bolje. Oni su iz Maroka, gdje su igrali sa Uzbekistanom imali direktan let za Pariz, a zatim su se autobusom uputili do mjesta gdje će sutra igrati meč.

Jedini pogodak protiv Bugarske postigao je Kenan Kodro, kojem je ovo bio drugi pogodak za BiH u pet mečeva.

"Mislim da smo sretni, počeli smo novi ciklus s novim trenerom, dolaze novi igrači... Prva pobjeda je uvijek važna. Sretan sam i zbog pogotka, malo sam se šunjao, ušla je, dobro je što smo pobijedili i idemo dalje", kazao je Kodro i dodao:

"Kad budem igrao, nije mi problem gdje ću igrati, bio bek ili napadač, svejedno mi je. Uvijek ću dati sve od sebe i pokušat ću da ubijedim trenera da mogu da igram na bilo kojoj poziciji."

Osim BiH, prijateljske mečeve će igrati Srbija i Hrvatska protiv Nigerije, odnosno Meksika. Obje ove selekcije su prošle sedmice poražene i žele da poprave utisak. Srbija je u Italiji poražena od Maroka s 1:2, dok su "vatreni" poklekli protiv Perua s 0:2 iako su imali igrača više. Srbija i Hrvatska su jedine selekcije sa prostora bivše Jugoslavije koje će učestvovati na Svjetskom prvenstvu u Rusiji koje počinje za nešto manje od tri mjeseca (14. jun - 15. jul). Ove utakmice su idealne prilike za oba selektora da iskristališu igrački kadar pred najvažniji fudbalski događaj ove godine.