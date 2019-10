"Zmajevi" moraju napasti Helene

Moramo igrati ofanzivno kao protiv Finske i napasti protivnika od prvog minuta, poručili su iz tabora fudbalske reprezentacija Bosne i Hercegovine uoči večerašnje utakmice kvalifikacija za plasman na Evropsko prvenstvo 2020. godine u Atini protiv Grčke.

"Zmajevi" su se dobrom igrom i rezultatom protiv Finske u subotu (4:1) vratili u igru za direktan plasman na EP, ali im je i dalje svaki od tri preostala meča do kraja biti ili ne biti.

Italijani su već osigurali plasman, a u borbi za drugo mjesto Finci i dalje drže sve karte u svojim rukama, dok bh. timu treba i jedan kiks Jermenije.

Večeras na Olimpijskom stadionu "Spiros Luis - OAKA" puleni selektora Roberta Prosinečkog igraju za priključak vrhu, ali i protiv izuzetno neugodne tradicije. Helene nikada nisu savladali u gostima, a samo dva puta izvukli su bod na jugu Evrope - 2012. godine (0:0) i 2016. (1:1).

"Utakmica protiv Finske treba da nam bude model kako da igramo. Bili smo bolji od prve do zadnje minute, pokazali smo želju za pobjedom i tako treba da pokažemo i protiv Grčke. Izgubili smo dosta bodova ranije u ovim kvalifikacijama, ali imamo još šansi i idemo pokušati uzeti tri boda prvi put Grčkoj na njihovom terenu", rekao je Miralem Pjanić, dvostruki srijelac u subotnjem meču, koji će i večaras nositi kapitensku traku umjesto povrijeđenog Edina Džeke.

Bh. fudbaleri u glavni grada Grčke doputovali su u nedjelju oko podneva. Lijepo vrijeme i ljetne temperature iskoristili su pojedini igrači i za kraću šetnju, dok su večernji sati bili rezervisani za trening. Prvi su odradili u nedjelju na periferiji višemilionske prijestonice u Trening centru AEK-a.

Tada su zbog povreda bili pošteđeni Edin Višća i Zoran Kvršić, dok je pod posebnim programom radio Sead Kolašinac. Sinoć su "zmajevi" odradili i posljednji, ujedno zvanični trening na najvećem stadionu u Grčkoj, a oba su bila otvorena smo prvih 15 minuta.

"Bez obzira na to što će igrati s podmlađenim timom, Grci su sigurno uvijek nama nezgodni. Sjećamo se poslije 2:0 i briljantnog poluvremena da su nas mogli pobijediti u Zenici u prošlom meču. Mislim da su nezgodni, ali mi moramo gledati sebe. Treba nam pobjeda i tako ćemo se morati postaviti od prvog minuta, ako želimo pobjedu koja će nam omogućiti da u novembru s Italijom i Lihtenštajnom eventualno rješavamo kvalifikacije u našu korist", rekao je Prosinečki.

Među onima koje je selektor nakon Finske posebno izdvojio u komentarima i pohvalio njihovu igru bio je i Elvis Sarić.

"Nas u ovom trenutku zanima samo pobjeda i spremamo se da je ostvarimo. Došli smo u Atinu svjesni da nas čeka borba za tri boda, koja nas ostavljaju u igri za plasman na Euro. Protivnik se sigurno želi dokazati. Međutim, mi imamo veći motiv i ako budemo na našem nivou vjerujem da ćemo pobijediti", rekao je Sarić.

Evropska fudbalska asocijacija (UEFA) u nedjelju je ažurirala listu potencijalnih učesnika baraža za Evropsko prvenstvo 2020. godine kroz Ligu nacija. Ukoliko ne izbori plasman kroz kvalifikacijsku grupu, bh. fudbalerima ostaje nada i u Ligi nacija, gdje su im tri moguća protivnika u Ligi B trenutno Vels, Slovačka i Sjeverna Irska. U Ligi A su Švajcarska, Island, Bugarska/Izrael/Rumunija. Liga C: Škotska, Norveška, Srbija, Bugarska/Izrael/Rumunija. Liga D: Gruzija, Sjeverna Makedonija, Kosovo, Bjelorusija. Žijeb baraža biće obavljen 22. novembra. Polufinale i finale igraće se 26. i 31. marta 2020. godine.

Hrvatska propustila meč-loptu

Hrvatska se nalazi na bod od Evropskog prvenstva. "Vatreni" su imali priliku da u Kardifu protiv Velsa osiguraju prolaz, ali su remijem (1:1) zakomplikovali situaciju u grupi iako i dalje imaju sve u svojim rukama. Izabranicima Zlatka Dalića će u posljednjem kolu na domaćem terenu protiv Slovačke biti dovoljan remi da obezbijede plasman na još jedno veliko takmičenje. Inače, Hrvati su vodili golom Nikole Vlašića, ali je Geret Bejl pogotkom spriječio slavlje Hrvatske.

"Zakomplicirali smo, moglo je to već sve biti riješeno, ali nažalost je tako. Nismo odigrali fenomenalnu partiju, ali bili smo dovoljno bolji da dođemo do pobjede. Nije se ostvarilo i imamo meč-loptu kod nas. Uvijek zakompliciramo stvari kroz svake kvalifikacije, praktički do zadnjeg kola ne znamo hoćemo li ići ili ne. Ali vjerujem u našu kvalitetu da ćemo biti tamo gdje nam je mjesto. Protiv Slovačke idemo na pobjedu bez obzira na to što nam je i bod dovoljan", poručio je kapiten "vatrenih" Luka Modrić.

Situacija u ostalim grupama se takođe kristalizuju. Plasman na Euro nakon Belgije i Italije u nedjelju se osigurale selekcije Poljske i Rusije. Poljaci su u finišu slomili otpor Sjeverne Makedonije i pobjedom od 2:0 stigli do 19 bodova, koji su dva kola prije kraja nedostižni za rivale u grupi.

Rusi su takođe na impresivan način vizirali kartu na šampionat Starog kontinenta nakon visoke pobjede nad Kiprom (5:0), kojem sada bježe 11 bodova dva kola prije kraja. Veliku pobjedu vjerovatno vrijednu EP ostvarila je Austrija, koja je u gostim pobijedila Sloveniju (1:0). Austrijanci sada imaju pet bodova više u odnosu na S. Makedoniju i Sloveniju. Njemačka je rutinski slavila u Estoniji (2:0), te će u narednom kolu imati priliku da osigura plasman na Euro.

GRUPA A

Sinoć su igrali: Kosovo - Crna Gora, Bugarska - Engleska.

1. Engleska 5 4 0 1 20:6 12

2. Češka 6 4 0 2 11:9 12

3. Kosovo 5 2 2 1 10:10 8

4. Crna Gora 6 0 3 3 3:13 3

5. Bugarska 6 0 3 3 5:11 3

GRUPA B

Sinoć su igrali: Litva - Srbija, Ukrajina - Portugal.

1. Ukrajina 6 5 1 0 13:1 16

2. Portugal 5 3 2 0 13:4 11

3. Srbija 5 2 1 2 10:12 7

4. Luksemburg 6 1 1 4 5:11 4

5. Litva 6 0 1 5 4:17 1

GRUPA C

Rezultati, nedjelja: Bjelorusija - Holandija 1:2, Estonija - Njemačka 0:3

1. Holandija 6 5 0 1 19:7 15

2. Njemačka 6 5 0 1 20:6 15

3. Sjeverna Irska 6 4 0 2 8:7 12

4. Bjelorusija 7 1 1 5 4:12 4

5. Estonija 7 0 1 6 2:21 1

GRUPA D

Parovi, utorak: Švajcarska - Irska 20.45, Gibraltar - Gruzija 20.45

1. Irska 6 3 3 0 6:2 12

2. Danska 6 3 3 0 16:5 12

3. Švajcarska 5 2 2 1 10:5 8

4. Gruzija 6 1 2 3 4:8 5

5. Gibraltar 5 0 0 5 0:16 0

GRUPA E

Rezultati, nedjelja: Mađarska - Azerbajdžan 1:0, Veles - Hrvatska 1:1

1. Hrvatska 7 4 2 1 14:6 14

2. Mađarska 7 4 0 3 8:9 12

3. Slovačka 6 3 1 2 10:8 10

4. Veles 6 2 2 2 6:6 8

5. Azerbajžan 6 0 1 5 5:14 1

GRUPA F

Parovi, utorak: Švedska - Španija 20.45, Rumunija - Norveška 20.45, Farska Ostrva - Malta 20.45

1. Španija 7 6 1 0 18:4 19

2. Švedska 7 4 2 1 17:8 14

3. Rumunija 7 4 1 2 16:7 13

4. Norveška 7 2 4 1 12:9 10

5. Malta 7 1 0 6 2:17 3

6. Farska Ostrva 7 0 0 7 3:23 0

GRUPA G

Rezultati, nedjelja: Poljska - S. Makedonija 2:0, Slovenija - Austrija 0:1. Parovi, utorak: Izrael - Latvija 20.45.

1. Poljska 8 6 1 1 13:2 19

2. Austrija 8 5 1 2 17:7 16

3. S. Makedonija 8 3 2 3 10:11 11

4. Slovenija 8 3 2 3 13:8 11

5. Izrael 7 2 2 3 12:14 8

6. Latvija 7 0 0 7 1:24 0

GRUPA H

Sinoć su igrali: Francuska - Turska, Moldavija - Albanija, Island - Andora.

1. Turska 7 6 0 1 15:2 18

2. Francuska 7 6 0 1 20:4 18

3. Island 7 4 0 3 10:10 12

4. Albanija 7 3 0 4 10:10 9

5. Andora 7 1 0 6 1:14 3

6. Moldavija 7 1 0 6 2:18 3

GRUPA I

Rezultati, nedjelja: Kazahstan - Belgija 0:2, Kipar - Rusija 0:5, Škotska - San Marino 6:0

1. Belgija 8 8 0 0 30:1 24

2. Rusija 8 7 0 1 27:4 21

3. Kipar 8 3 1 4 13:12 10

4. Škotska 8 3 0 5 11:17 9

5. Kazahstan 8 2 1 5 9:13 7

6. San Marino 8 0 0 8 0:43 0

GRUPA J

Parovi, utorak: Finska - Jermenija 18 časova, Grčka - BiH 20.45, Lihtenštajn - Italija 20.45

1. Italija 7 7 0 0 20:3 21

2. Finska 7 4 0 3 9:8 12

3. Jermenija 7 3 1 3 13:12 10

4. BiH 7 3 1 3 16:12 10

5. Grčka 7 1 2 4 7:12 5

6. Lihtenštajn 7 0 2 5 2:20 2