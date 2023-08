"Zmajevi" nakon drame ostali bez olimpijskih kvalifikacija

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine nije uspjela da po prvi put u istoriji izbori plasman u olimpijske kvalifikacije.

U finalu pretkvalifikacijskog turnira u poljkim Gljivicama bh. košarkaši su poraženi od domaće selekcije Poljske. Završilo je 76:72 za domaću selekciju.

Podsjetimo, BiH je na turniru u Poljskoj u grupnoj fazi savladala Portugal i Mađarsku, dok je poražena od Poljske. Zatim je u polufinalu pobijedila reprezentaciju Izraela, ali u finalu se ponovo ispriječila domaća Poljska. Samo pobjednik turnira stiče pravo igranja u olimpijskim kvalifikacijama.

Na početku meča obje selekcije su se smjenjivale u vodstvu. Bh. tim je u 5. minuti imao 14:11 nakon što je Edin Atić pogodio drugu trojku, a odmah zatim za tri poena pogađa i Aleksandar Lazić (17:13). Bila je to već četvrta trojka u uvodnom dijelu meča. Novim poenima Lazića, BiH je u sedmoj minuti imala solidnih plus 6 (19:13). No, domaćin je zatim eksresno uzvratio serijom od 8:0 za vodstvo 21:19. Na kraju prve dionice rezultat je glasio 23:23.

U drugom periodu Lazić je nastavio sa dobrom igrom, što bh. timu u 14. minuti donosi vodstvo od 30:27. Uslijedila je bolja igra domaćina koji u 16. minuti dolaze do plus 3 (35:32), ali trojkom Amara Alibegović rezultat je ponovo bio izjednačen. Na poluvrijeme se otišlo pri rezultatu 40:39 za Poljsku.

U treću dionicu bolje ulaze domaći koji su imali plus 5 (44:39), no Atić nije dao da se Poljska odlijepi, te je sa svojih šest poena vratio BiH vodstvo (45:44). Rezultatska klackalice se nastavila do ulaska u posljednjih 10 minuta, pa je rezultat nakon 30 minuta glasio 54:54.

U odlučujućih 10 minuta drama. U 34. minuti BiH je vodila 60:58. U tim trenucima osjetila se velika nervoza sa obje strane, a nakon jedne kontre Luka Garza pogađa za plus 4 (62:58). Upravo je ovaj centar držao BiH u igri. Poljaci su u 36. minuti poravnali na 64:64 i uveli meč u dramatičnu završnicu. Tri minute prije kraja trojkom Atića BiH je vodila sa 67:66. Uslijedilo je nekoliko greška, što domaći koriste. Poveli su sa 70:67 dvije minute do kraja.

Nurkić je potom sa slobodnih bacanja smanjio na 68:70, a onda je Lazić novom trojkom pogodio za 71:70 za BiH. U posljednji minut ulazi se sa 71:71. Poljaci su dobili dva bacanja, te su poveli 73:71.U ključnom napadu Nurkić promašuje, tražio je faul, al ga nije dobio. Zatim je napravio ličnu grešku, a domaći su 25 sekundi do kraja otišli na 74:71. Onda je Musa promašio, ali je Ponitka promašio bacanja i dao novu nadu BiH. Garza je pogodio bacanje za 72:74, zatim je drugo promašio namjerno, ali do lopte su došli Poljaci.

Najefikasniji u bh. timu bili su Aleksandar Lazić (16) i Edin Atić (15), a dvocifreni su bili Nurkić (11) i Musa. Kod Poljske je prednjačio Mikel Sokolovski sa 16 koševa.