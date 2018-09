Zmajevi odradili posljednji trening pred polazak u Belfast

Bh. fudbalski reprezentativci sutra putuju u Sjevernu Irsku.

Izabranici Roberta Prosinečkog su danas u Trening kampu FK Sarajevo u Butmiru odradili posljednji trening pred pred polazak u Belfst na utakmicu UEFA Lige nacija sa Sjevernom Irskom.

Pomoćni trener Elvir Rahimić očekuje pozitivan rezultat na gostovanju u Sjevernoj Irskoj.

„Pripreme protiču prema zacrtanom planu, spremamo se u odličnim uslovima. Imamo određenih problema sa povredama, ali nas to neće omesti u namjeri da pobijedimo Sjevernu Irsku. To je ekipa koja je opasna iz prekida i na to moramo obratiti pažnju na treninzima. Očekujemo dobar rezultat i pobjedu", kazao je Rahimić.

Fudbaler Riad Bajić očekuje težak zadatak u Belfastu.

„Biće teško u Sjevernoj Irskoj jer oni igraju veoma dobro na domaćem terenu. Obje utakmice će biti teške, ali mi ćemo ih spremno dočekati.“, smatra Bajić.

Rade Krunić voli način na koji radi Robert Prosinečki.

„Selektor insistira na posjedu lopte jer i on je bio takav igrač. Zadovoljan sam onim što traži od nas i vjerujem da će se pokazati da radi odličan posao", istakao je Krunić.