"Zmajevi" protiv Iraca uz navijače

Utakmica polufinala baraža za plasman na Evropsko prvenstvo između fudbalskih reprezentacija Bosne i Hercegovine i Sjeverne Irske na stadionu "Grbavica" mogla bi se igrati uz prisustvo ograničenog broja navijača.

U Nogometnom/Fudbalskom savezu BiH potvrdili su za "Nezavsine" da čekaju konačnu odluku za meč koji je zakazan 8. oktobara u Sarajevu.

"Čekamo da konačnu odluku po tom pitanju donese UEFA. To zavisi od njih, a mi do ovog trenutka nismo dobili ništa po tom pitanju u pisanoj formi. Voljeli bismo svakako da to bude i čim dobijemo zvaničnu potvrdu, mi ćemo je obznaniti", rekao je za "Nezavisne" Adnan Džemidžić, generalni sekretar N/FS BiH .

Pretpostavlja se da bi na stadionu moglo biti maksimalno 30 posto gledalaca od ukupnog kapaciteta.

"Odluka sa prošle sjednice Izvršnog komiteta UEFA išla je u tom pravcu da će se po završetku utakmice Superkupa Evrope, koja je igrana takođe pred publikom, napraviti analiza i procjene od strane UEFA bezbjednosnih komiteta. Iz UEFA su najavili da će dostaviti tokom ove sedmice informaciju nacionalnim savezima koji participiraju u baražu za EURO, tako da i mi očekujemo danas do kraja dana ili sutra da ćemo dobiti informaciju", istakao je Džemidžić.

U slučaju pobjede nad Sjevernom Irskom pulene selektora Dušana Bajevića očekuje i meč finala baraža protiv boljeg iz meča Slovačka - Republike Irska.