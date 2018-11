"Zmajevi" remizirali u Beču, plasirali se u najjaču diviziju Lige nacija

Na Ernst Hapel stadionu u Beču, domaća Austrija i Bosna i Hercegovina odigrali su 0:0, što u prevodu znači da je bh. selekcija osigurala zvanično prvo mjesto u grupi 3 i tako se plasirala u najjači diviziju Lige nacija.

U utakmici u kojoj su obje selekcije imale svojih momenata i trenutaka dominacije, ipak je presudila individualna kvaliteta, gdje je bh. tim realno puno jači.

Igrala se 16. minuta kada su sudije opravdano poništile gol bh. timu nakon akcije Višće i Džeke.

Novu odličnu šansu za "Zmajeve" imao je večeras sjajni Edin Višća, ali nakon dodavanja Pjanića, krilni napadač Bašakšehira šutira, ali mu golman Austrije odlično brani.

Jedinu šansu za domaćina imao je i najbolji igrač ovog tima, Marko Arnautović u 38. minuti, ali se napadač Vest Hema nije najbolje snašao.

Posljednju šansu u prvom poluvremenu imala je naša reprezentacija, ali Višća je nakon dodavanja Džeke bio neprecizan.

Početak drugog poluvremena pripao je domaćoj selekciji, koja je u nekoliko navrata opasno prijetila Šehiću.

"Zmajevi" su do vodstva mogli u 64. minuti kada je nakon lijepe akcije, lopta došla do Duljevića, koji iskosa sjajno šutira u same rašlje, ali golman domaćeg tima sjajno mu brani. U nastavku akcije pokušao je Zukanović, ali nije bilo promjene rezultata.

Do kraja susreta selektor Austrije Foda bacio je sve karte na napad, ali nije bilo ozbiljnijih prilika za domaćina. Ostalo je 0:0.

Bh. tim je ovim bodom osigurao prvo mjesto u ovoj grupi i tako smo se plasirali u plej of Lige nacija.

Narednu utakmicu naš nacionalni tim igra u nedjelju, a radi se o prijateljskom susretu protiv Španije u Las Palmasu.

(avazsport)