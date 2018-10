"Zmajevi" večeras protiv Turske: Nema nevažnih utakmica

Nema nebitnih utakmica, poručio je Robert Prosinečki, selektor fudbalske reprezentacija Bosne i Hercegovine, juče uoči polaska u Rize, gdje će večeras njegovi puleni u prijateljskom ogledu odmjeriti snage sa Turskom.

Popularni Žuti od svojih pulena očekuje da nastave sa dobrim rezultatima, ali i dodatno poboljšaju igru koja je i pored dvije septembarske pobjede u prva dva kola UEFA Lige nacija protiv Sjeverne Irske (2:1) i Austrije (1:0), prema mišljenju mnogih, bila skromna.

"U Tursku idemo da odigramo što je moguće bolje. U dobroj smo formi, svi pozvani igrači izuzev Ermina Bičakčića su zdravi. Putujemo u dobroj atmosferi. Ma šta neko mislio o prijateljskim utakmicama, za mene je rezultat uvijek bitan. U nogometu nema nevažnih mečeva i moji igrači to znaju. Zato ćemo dati sve od sebe da pobijedimo Tursku", rekao je Prosinečki i dodao:

"Protiv Turske će minutažu dobiti i neki igrači koji do sada možda nisu imali toliko prilika da igraju. To ipak ne znači da želimo nešto manje od pobjede, jer će nam to uliti dodatnu snagu za nastavak takmičenja u Ligi nacija."

A susret u Turskoj biće uvertira za ponedjeljak i utakmicu protiv Sjeverne Irske u trećem kolu Grupe 3 Lige B novoformiranog UEFA takmičenja.

"U Rizeu imamo test za ponedjeljak, kada protiv Sjeverne Irske igramo za bodove, za što bolji plasman u Ligi nacija, tako da će nam to biti najvažnija utakmica", istakao je Prosinečki.

Elvis Sarić jedan je od bh. reprezentativaca iz plejade mlađih. U dosadašnjih osam nastupa je postigao jedan pogodak.

"Sigurno da nam je bitnija utakmica sa Sjevernom Irskom, ali svaki meč je važan na svoj način pa tako i ovaj sa Turskom, zbog atmosfere. U obje utakmice ćemo ući maksimalno, kako bismo napravili što bolji rezultat, a to su pobjede. U prvom duelu sa Ircima nismo bili na željenom nivou, na kojem možemo i trebamo biti. Nismo odgovorili na najbolji način na igru Sjeverne Irske, ali sada će biti drugačije, više ćemo se mi pitati. Uvertiru ćemo napraviti već u Turskoj", poručio je Sarić.

Večerašnji protivnik "zmajeva" već deset godine ima rezultate koji su ispod očekivanja njihovih najvijača. Turci su do sada dva puta igrali na svjetskim prvenstvima i četiri puta bili učesnici Eura. Na EP prije dest godina u Austriji i Švicarskoj stigli su do polufinala, kada su poraženi od Njemačke. Trenutno ih sa klupe predvodi rumunski stručnjak Mirča Lučesku, koji u dosadašnja dva meča UEFA Lige nacija ima pobjedu u gostima nad Švedskom (3:2) i poraz od Rusije na svom terenu (1:2). Meč sa "zmajevima" biće mu 14. na klupi selekcije Turske. Utakmicu Turska -BiH direktno će prenositi TV Nova BH.