„Zmajice“ krenule u lov na baraž za SP

Ženska fudbalske reprezentacija Bosne i Hercegovine počela je u Trening centru Nogometnog / Fudbalskog saveza BiH u Zenici pripreme za meč kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2023. sa Azerbejdžanom.

„Zmajce“ imaju priliku da ostvare plasman u baraž i selektorka Samira Hurem ističe da ekipa ima kvalitet da ostvari taj cilj.

„Svjesni smo šta nam donosi pobjeda protiv Azerbejdžana i važnosti utakmice protiv njih. Odlično ih poznajemo jer smo se već sastali na „Grbavici“. Nismo tada bili kompletni, ali smo uspjeli da pobijedimo. Protivnik nije lak i mi moramo odigrati meč na visokom nivou da bismo došli do pobjede koja nas vodi u baraž. Time bismo napravili istorijski uspjeh za ženski fudbal u Bosni i Hercegovini. Treba nam dobra priprema. Svjesni smo našeg kvaliteta i da smo bolje od narednog protivnika, ali to ćemo morati da pokažemo na terenu. Sve igračice koje smo pozvali ćemo imati na raspolaganju na ovom okupljanju i to nas takođe raduje“, istakla je Samira Hurem.

Reprezentativka Melisa Hasanbegović naglasila je da je ekipa spremna dati svoj maksimum na putu ka velikom rezultatu.

„Počeli smo pripreme za veoma važnu utakmicu koja je ispred nas. Ozbiljno pristupamo našim zadacima i imamo dovoljno vremena da se kvalitetno pripremimo. Svi smo posvećeni jednom cilju, a to je pobjeda i plasman u baraž za Svjetsko prvenstvo“, rekla je Melisa Hasanbegović.

Velika očekivanja od utakmice ima i Maja Jelčić.

„Imamo velika očekivanja od utakmice koja je ispred nas. Jako želimo da osvojimo ta tri boda, drugo mjesto u grupi i plasman u baraž. Jasno nam je da bi to bio povijesni uspjeh za naš ženski fudbal. Zato moramo iskoristiti ove pripreme na najbolji način kako bismo spremne dočekale meč i ostvarile željeni rezultat“, rekla je Maja Jelčić.

„Zmajice“ će se u Zenici pripremati do 4. septembra kad putuju u Baku. Meč sa Azerbejdžanom na programu je 6. septembra.