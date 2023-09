„Zmajice“ protiv Slovenije ovjeravaju pobjedu nad Bjelorusijom

Uz podršku sa tribina do nova tri boda, poručuju iz tabora ženske fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine uoči utakmice UEFA Lige nacija sa Slovenijom.

Selektorka Samira Hurem istakla je značaj gostujuće pobjede njenih izabranica u utakmici prvog kola na gostovanju protiv Bjelorusije.

„Bilo nam je veoma bitno da pobijedimo prvu utakmicu protiv Bjelorusije. Bilo je teško i zahtjevno, ali djevojke su dale sve od sebe i pokazale želju za pobjedom. Bilo je tu i grešaka, međutim najbitnije je da smo pobijedili. Otvorili smo takmičenje na najbolji način i to je dobro za samopouzdanje ovoj mladoj ekipi“, rekla je Samira Hurem i dodala:

„Sad psihološki ulazimo rasterećenije u meč sa Slovenijom. Iza nas je jako dobra utakmica i čestitam igračicama. Greške koje smo pravili nastojali smo da ispravimo kako bismo što spremnije dočekali susret sa Slovenijom“.

Samira Hurem je prokomentarisala i sutrašnjeg protivnika:

„Sutra nas očekuje još zahtjevniji meč. Slovenke imaju jako dobre igračice koje nastupaju u jakim klubovima i ligama. Poznajemo način na koji one igraju i ono što su one napravile u posljednje dvije godine je zaista za sve pohvale. Mi smo ekipa koja je takođe kvalitetna i to nam daje za pravo da očekujemo da odigramo još jedan dobar meč. Ako djevojke ispoštuju sve ono što se dogovorimo, vjerujem da će i rezultat biti na našoj strani“, tvrdi Samira Hurem.

Selektorka ima poruku i za ljubitelje fudbala i fanove reprezentacije:

„Pozivamo sve navijače i navijačice da dođu i podrže ove djevojke. Ovaj tim je poseban sa velikom emocijom i zajedništvom. One su profesionalke, ne kalkulišu i daju se 100 odsto u reprezentaciji. Voljela bih da napunimo tribine jer podrška publike nam mnogo znači“, kazala je Samira Hurem.

Utakmica Bosna i Hercegovina - Slovenija na programu je sutra u 16 sati u Trening centru N/FS BiH u Zenici.